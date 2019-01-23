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23.01.2019 19:04
Рубрика: Экономика

Без утечек

Минстрой представил предложения по контролю за бытовым газом
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(7772)
В связи со взрывами бытового газа в Магнитогорске, Шахтах, а до этого и в других городах вопросы безопасности в ЖКХ приобрели особую остроту. Эта тема стала одной из главных в ходе "правительственного часа" в Госдуме с участием профильного министра Владимира Якушева. Глава минстроя рассказал о готовящихся мерах в данной сфере.
Владимир Якушев сообщил, что минстрой не поддерживает предложения ввести социальную норму на потребление электроэнергии. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Владимир Якушев сообщил, что минстрой не поддерживает предложения ввести социальную норму на потребление электроэнергии. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Владимир Якушев сообщил, что минстрой не поддерживает предложения ввести социальную норму на потребление электроэнергии. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Ведомство подготовило "дорожную карту", в которой содержатся предложения по недопущению подобных трагедий впредь. Одна из мер - это введение так называемых одорантов (то есть веществ, придающих газу запах). "Те, кто родом из Советского Союза, помнят, как у нас сильно пах газ, когда у нас где-то происходила утечка. К этому необходимо вернуться", - сообщил министр. Он пояснил, что это недорогое и эффективное решение, которое поможет выявлять проблемы вовремя.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Другое предложение - переход на единый договор на содержание внутридомовых газовых сетей и всего газового оборудования, которое находится внутри квартиры.

Еще одна часть предложений касается решения другой проблемы - как представителям проверяющих организаций попасть в квартиры, где есть подозрение о том, что газовое оборудование не соответствует всем необходимым стандартам. Минстрой предлагает существенно ускорить процесс принятия решения по получению доступа в квартиры, жильцы которых не хотят пускать контролеров. При этом Якушев подчеркнул, что необходимо оставить данное решение в компетенции суда, ведь "необходимо не нарушить право граждан на неприкосновенность жилища". Так что выходом будет введение ускоренной судебной процедуры.

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Наконец, еще одно ключевое, но пока дискуссионное предложение - повсеместная установка в многоквартирных домах газоанализаторов за госсчет. Это может стоить до 300 млрд рублей. Правительство, по словам министра, готовится в ближайшее время представить свою позицию. "Надо принять решение, по какому направлению двигаться, и оценить наши финансовые возможности", - пояснил Якушев. По его словам, речь идет о приборах с функцией сигнализации или блокировки подачи газа в случае утечки.

В Госдуме предлагают устанавливать их за счет средств Фонда капитального ремонта. Законопроект на эту тему уже внесен в Госдуму.

Просто проводить проверки и ужесточать наказания за нарушения в газовой сфере - недостаточно, заявил глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия"). "Нужно менять систему контроля за газовым оборудованием в наших домах, менять систему газообеспечения, систему безопасности граждан", - уверен он. А в ЛДПР предложили радикальный метод профилактики газовых утечек - отказываться от многоквартирных домов в пользу малоэтажного строительства.

Фото: Ася Добровольская/ТАСС
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Участники "правительственного часа" обсудили и другие важные темы из сферы ведения министерства. Отвечая на вопросы депутатов, Якушев сообщил, что минстрой не поддерживает возможность введения социальной нормы на потребление электроэнергии. По словам министра, результаты проведенных экспериментов по введению соцнормы получились противоречивыми. Консультации на эту тему продолжатся.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги обсуждения, призвал, в частности, взять на контроль и рассматривать в оперативном порядке ситуацию с ценообразованием на услуги ЖКХ в регионах.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой Законодательная власть Госдума Взрывы газа в домах
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