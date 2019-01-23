На Апеннинах украли тест из российского учебника

Вопиющий плагиат выявлен в выпускных экзаменационных тестах по математике и физике, предназначенных для итальянских школьников. Составители заданий "позаимствовали" задачи у своих российских коллег, не спросив при этом их разрешения.

Задачи школьных тестов были взяты из советского учебника 1981 года. Фото: "Букинист"

Новые тесты, за оригинальность которых несет ответственность Министерство образования Италии, были опубликованы в декабре минувшего года. Внимательные преподаватели практически сразу обнаружили, что задачи в экзаменационных заданиях были скопированы из переведенного на английский язык российского учебника под редакцией Игоря Иродова "Задачи по общей физике", датированного 1981 годом. Профессоров возмутило не только откровенное нарушение авторских прав, но и тот факт, что по сложности "украденные" тесты рассчитаны на студентов последних курсов университета, а вовсе не на школьников.

"Здесь мы имеем дело с откровенным копированием", - утверждает представитель итальянского математического союза Роберто Наталини, предположивший, что его коллеги решились на плагиат из-за банальной спешки.

Группа итальянских учителей математики составила петицию, призывающую заменить существующие тестовые задания на менее сложные и соответствующие уровню знаний выпускника средней школы.