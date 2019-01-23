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23.01.2019 20:00
Рубрика: Экономика

Гроза для фур

На дороги вышли новые системы контроля веса
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(7772)
Инспекторы Ространснадзора получили передвижные системы контроля веса грузовиков. Также они могут проверять и качество дорожного полотна.

Пока поставлено девять современных передвижных комплексов, которые могут выехать на любой участок трассы для проверки. Всего же службе нужно более 200 машин, подсчитал глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Полученные сейчас машины поступят в те регионы, где старая техника практически вышла из строя.
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Эти передвижные комплексы дополнят систему рамок весогабаритного контроля, которая сейчас уже действует на федеральных трассах. Преимущество передвижных комплексов в том, что они могут перемещаться по всей сети, и остановка для проверки веса может стать неожиданностью для водителя, который решил объехать стационарную рамку весового контроля.

Но передвигаться инспекторам придется довольно часто, так как буквально за десять минут водители фур разносят весть о появлении инспекторов Ространснадзора на дороге, отметил Басаргин. Он добавил, что водители, не согласные с измерениями, которые выдала стационарная рамка, могут вызвать для контроля веса передвижной пункт и доказать, что у них нет перевеса.

Каждый передвижной пункт укомплектован переносными весами для взвешивания и определения общего веса большегрузных автомобилей (с возможностью установки на дорожное полотно). Они могут записывать процесс взвешивания и автоматически обрабатывать данные о габарите и весе машины, вести учет и контроль данных о транспортных средствах, осуществляющих международные перевозки. Если система обнаружит нарушения, то данные об этом поступят в единый реестр нарушителей, доступ к которому есть в том числе и у Федеральной таможенной службы.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс Ространснадзор
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