Историки Александр Дюков и Николай Межевич в канун 75-летия блокады Ленинграда и дня Холокоста выступили с сенсацией: легионеры стран Балтии повинны в геноциде мирных людей в блокадном Ленинграде, в Беларуси, на Украине и в уничтожении евреев в странах Балтии.

Они убеждены: международное право и Устав ООН позволяют Латвию, Литву и Эстонию, героизирующих пособников нацизма в своих странах, привлечь к юридической и финансовой ответственности за преступления, совершенные их "героями" в годы Второй мировой войны, а самих "героев" - к уголовному преследованию.

- Доказательства надо выстраивать с использованием дипломатических, научных, юридических, медийных каналов и привлечением общественных организаций, - говорит директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, - с тем, чтобы выставить счет.

Ззадача Дюкова и Межевича - осудив легионеров СС и режимы их героизирующие, по образцу и подобию выплат жертвам Холокоста, принудить страны Балтии заплатить за преступления их "героев". Пока ситуация обратная. Страны Балтии выставили свой счет России за так называемую "советскую оккупацию": Латвия - 300 миллиардов, Литва - 49 млрд., Эстония - 1,2 млрд. долларов.

На что Дюков и Межевич парируют: Германия по репарациям заплатила 15,8 миллиарда долларов. Свою часть СССР заплатили и союзники нацистов - Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия, Болгария. Но ни в одной из балтийских стран не считают, что они причастны к преступлениям нацизма в СССР. Там упорно стоят на своем: их коллаборационисты - герои "национально-освободительного движения".

Международное право позволяет привлечь к ответу балтийских пособников нацизма в годы Второй мировой войны

- Им нет международного юридического противодействия, - считает адвокат Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаил Иоффе. - Более того. Внутри российских элит есть симпатия к балтийским режимам, что тормозит подачу юридических исков и создание Международного трибунала.

Тем не менее, считает Иоффе, у России есть шанс склонить чашу весов в свою пользу: на ее стороне международное право, итоги Нюрнбергского процесса, выжившие родные погибших, готовые подать иски. Дюков и Иоффе убеждены, что пришло время требовать создания Международного трибунала по пособникам и правопреемникам нацизма, включая , кроме стран Балтии, киевский режим на Украине, героизирующий других пособников фашизма - бандеровцев.