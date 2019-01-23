Ниагарский водопад покрылся льдом из-за морозов в США

Сильные морозы привели к замерзанию самого мощного и широкого водопада Северной Америки. Ниагарский водопад местами покрылся коркой льда.

Температура в районе природной достопримечательности опустилась до минус 25 градусов. Водная пыль превращается в лед в воздухе и оседает на деревьях, камнях и перилах.

Телеканал CNN отмечает, что причиной частичного замерзания водопада также стал снежный шторм на северо-востоке США. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Соединенных Штатах и Канаде морозы будут крепчать.