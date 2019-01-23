Обнародовано последнее сообщение пропавшего игрока "Кардиффа"

СМИ опубликовали последнее сообщение футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы из пропавшего самолета. Отец игрока Орасио подтвердил в интервью подлинность аудиозаписи.

"Я на борту самолета, отправляюсь в Кардифф. Все выглядит так, будто он сейчас развалится. Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, отправят ли кого-то искать меня. Они не найдут, но… вы уже знаете. Отец! Мне очень страшно", - приводят слова Салы аргентинские издания.

Напомним, самолет с Салой на борту, который направлялся из Нанта в Кардифф, пропал с радаров в понедельник вечером в районе Нормандских островов. После 15-часовой операции, в ходе которой были задействованы как французские, так и британские силы, спасатели нашли плавающие в воде предметы. По предварительной информации, они могут быть частями воздушного судна.

Сегодня же стало известно, что "Кардифф", потративший на покупку Салы рекордные для клуба 20,5 млн евро, скорее всего, не сумеет возместить эту сумму.