От Порошенко требуют раскрыть содержание договора с Константинополем

Патриарх Иерусалимской православной церкви Феофил III, дипломатично отказавший в аудиенции президенту Украины Петру Порошенко, специально для этого прилетевшему в Израиль, на следующий день встретился с делегацией канонической Украинской православной церкви (УПЦ), испытывающей сегодня гонения со стороны киевских властей. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

Резиденцию главы старейшей православной церкви посетили священнослужители и прихожане Одесской епархии УПЦ. Во время встречи Блаженнейший - это официальное титулование Иерусалимского патриарха - отметил, что молится о мире на Украине и передал свое "первосвятительское благословение верным чадам канонической церкви".

Встреча Иерусалимского патриарха с украинскими паломниками, ее демонстративный характер - явный и недвусмысленный сигнал Порошенко об отказе признавать созданную им из раскольнических сект так называемую "православную церковь Украины" - ПЦУ. Учитывая, что Иерусалимская церковь - древнейшая и четвертая в диптихе автокефальных поместных церквей, ее отрицательное мнение в вопросе признания украинских раскольников, которого активно добивается от мирового православия Порошенко, имеет особый вес.

Между тем это только начало проблем ПЦУ и Порошенко. Так, его фактически предал подельник по расколу - "почетный патриарх Украины", расстрига Филарет. Этот грешный старец во вторник объявился на торжественном съезде партии "Батькивщина", выдвинувшем Юлию Тимошенко в президенты. И хотя со сцены он помянул добрым словом президента, сам факт его присутствия рядом с главным политическим оппонентом Порошенко иначе как ударом в спину не назовешь. Впрочем, на Украине, зная склочный характер и биографию Филарета, которая сама суть - предательство, многие ожидали такого поворота. Слишком обижен на президента Филарет, рассчитывавший возглавить ПЦУ, но обманутый в своих ожиданиях.

Вторая проблема Порошенко - требование рассекретить текст соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и константинопольским патриархатом. Такой странный документ Порошенко и "стамбульский папа" Варфоломей - покровитель раскола подписали 3 ноября прошлого года в Стамбуле. Хотя торжеств по этому поводу на Украине было много, текст соглашения не был обнародован, и более того - администрация Порошенко его официально засекретила с формулировкой: "До окончательного решения вопроса". Это дало повод для самых смелых предположений о содержании документа. Не исключено, что в нем не только содержится список православных святынь, которые Порошенко обязуется передать Варфоломею, но и конкретные финансовые обязательства сторон.

22 января стало известно, что офис уполномоченного по правам человека на Украине открыл производство по факту этого отказа. С соответствующим обращением ранее к омбудсмену обратились украинские журналисты, отстаивающие свое право на доступ к публичной информации. Примечательно в этой связи, что правами человека на Украине занимается Людмила Денисова, в недавнем прошлом соратница Юлии Тимошенко, занявшая эту должность по квоте партии "Народный фронт". Учитывая, что многие политики, покинувшие "Батькивщину" в 2014 году, вновь потянулись к Тимошенко, интерес Денисовой к "конкордату" Порошенко и Варфоломея имеет ярко выраженный предвыборный подтекст.