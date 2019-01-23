Овечкин оформил 23-й хет-трик в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил 23-й хет-трик в заокеанской карьере. Удивительно, но "столичные" впервые потерпели поражение в матче, в котором Александр трижды поразил чужие ворота - команда россиянина уступила на своем льду "Сан-Хосе" в овертайме 6:7.

Это поражение стало для "Кэпс" шестым кряду - такое произошло впервые за пять лет. В драматическом противостоянии "Вашингтон" дважды вел с преимуществом в две шайбы, а в концовке вел со счетом 6:5 - три из этих шайб забросил Овечкин, также на его счету голевая передача. Казалось, победа хозяевам обеспечена, но здесь снова решил отличиться россиянин. И - редкий случай - его действие пошло во вред команде.

На последних минутах гости сняли с игры вратаря, чем Александр решил воспользоваться. Он нанес бросок по пустым воротам, однако Брент Бернс успел перехватить шайбу, доставить ее в чужую зону, и за секунду до сирены, которая должна была стать финальной, Томаш Гертл сравнял счет. А в овертайме он же забросил победную для "Сан-Хосе" шайбу, и вновь ему невольно помог Овечкин, проиграв Томашу борьбу за чужими воротами. Гертл убежал в контратаку, отыгрался с партнером по команде и точным броском закончил матч.

Примечательно, что Гертл, как и Овечкин, оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Более того, он стал первым игроком в истории "Сан-Хосе", который завершил свой хет-трик в овертайме.

Александр Овечкин после игры был опустошен. Он, однако, как и подобает лидеру и капитану, не стал прятаться за своими бомбардирскими достижениями, взяв вину за неудачу команды на себя. Он признался, что обычно старается не бросать по пустым воротам, а выводить на бросок партнера. Но в этот раз проявил инициативу, за что и пострадал.

"Я допустил ошибку. Хотел попасть в пустые ворота, а мой бросок заблокировали, - посетовал после матча хоккеист. - Поспешил, вот и вышло неудачно, надо было действовать умнее".

Из-за этой неудачи, впрочем, не стоит умалять достоинств Александра, который вновь обновил ряд достижений. Прежде всего, он вышел на чистое 14-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Забросив в ворота "Сан-Хосе" свою 643-ю шайбу, он обошел Дейва Андрейчука, следующая планка, которую предстоит покорить Александру - результат Брендана Шэнахэна, настрелявшего за карьеру 656 голов.

Кроме того, Овечкину осталось всего лишь одно очко, чтобы стать лучшим российским бомбардиром в истории заокеанской лиги. Пока что это звание удерживает Сергей Федоров, набравший за карьеру в НХЛ 1179 очков (483+696). На счету Овечкина на балл меньше - 1178 (643+535), однако он и провел в лиге на 196 матчей меньше, чем Федоров.

Сравняться со своим выдающимся соотечественником и обойти его Александр сможет уже завтра, когда "Вашингтон" встретится с "Торонто". После этого команды уйдут на недельную паузу в связи с грядущим Матчем звезд НХЛ. Овечкин, к слову, должен пропустить один матч из-за дисквалификации, так как отказался от участия в Матче звезд. Но с "Торонто" он сыграет - это пообещал журналистам главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден.

Возвращаясь к достижениям Овечкина, отметим, что хет-трик в ворота "Сан-Хосе" стал для россиянина 23-м в НХЛ. По этому показателю он вышел на 10-е место среди всех игроков в истории лиги, обогнав знаменитого финна Теему Селянне и сравнявшись с другим представителем скандинавской страны Яри Курри. Возглавляет этот список, как и многие другие, великий Уэйн Гретцки - он провел 50 матчей, в которых поражал чужие ворота не менее трех раз.

Стоит обратить внимание и на еще одно достижение Овечкина. В прошедшем матче он забросил шайбу, которая стала для него 400-й в равных составах. По этому показателю он вышел на третье место среди игроков, которые смогли добиться такого результата за 14 сезонов. Лидирует здесь вновь Гретцки - 531 гол, а на втором месте идет Марсель Дионн - 423. Подчеркнем, что речь идет о регулярных чемпионатах, статистика игроков в плей-офф традиционно считается отдельно.