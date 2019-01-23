Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Минувшей ночью "столичные" встречались с "Сан-Хосе" - Овечкин забросил три шайбы и сделал результативную передачу. Кроме того, Александр обновил ряд достижений - в частности, он вышел на чистое 14-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, теперь на его счету 643 гола. Однако, несмотря на его старания, "Вашингтон" уступил в овертайме 6:7.

Первой звездой дня стал форвард "Сан-Хосе" Томаш Гертл, также набравший четыре очка (3+1). Неудивительно, что первое место отдано ему - именно Гертл стал автором победного гола своей команды в овертайме. А замкнул тройку лучших игроков дня его одноклубник Эвандер Кейн, забросивший две шайбы. Именно он сравнял счет на последней секунде основного времени, когда его команда уступала 5:6.