Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в третий раз в сезоне оформил хет-трик. Но три его шайбы и голевая передача не помогли столичной команде обыграть "Сан-Хосе Шаркс".

Действующий обладатель Кубка Стэнли в кризисе. До этой встречи "Вашингтон" проиграл пять раз подряд. Так что на игру с "акулами" Овечкин со товарищи настраивались особо. И игра им на этот раз давалась. Российский капитан "Кэпиталз" забил и в большинстве, и затем дважды в равных составах. Заметен был и неважно игравший в последнее время Евгений Кузнецов, забивший гол броском с острого угла и отдавший результативную передачу Овечкину. Однако ошибки обороны свели на нет все эти старания. "Столичные", ведя по ходу третьего периода 6:4, пропустили дважды. Причем шестая шайба влетела в ворота Холтби меньше чем за секунду до сирены, когда "Сан-Хосе" снял вратаря и пошел на последний штурм. Точку уже в овертайме поставил Томас Хертль, который тоже оформил хет-трик - 7:6 в пользу "шаркс". "Вашингтон" получает очко за ничью в основное время, что с учетом последних неудач команды уже неплохо. Правда, серия поражений продолжается. Хуже "столичные" в последний раз выглядели аж в январе 2014-го, когда команда уступила в семи матчах кряду.

Овечкина, несмотря на поражение, признали первой звездой матча. У Александра теперь 36 шайб за сезон, и он продолжает лидировать в списке лучших снайперов Лиги. Ближайших конкурентов он опережает уже на шесть точных бросков. Более того, Овечкин обогнал Дейва Андрейчака и с 643 шайбами вышел на чистое 14-е место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю. Следующая цель - Брендан Шэнахан. У него 656 шайб. До еще одного важного рубежа Ови остается набрать всего одно очко. Тогда он сравняется с Сергеем Федоровым, который с 1179 баллами по системе "гол плюс пас" пока является лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Очевидно, этот рекорд падет совсем скоро.