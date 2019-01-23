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23.01.2019 16:30
Рубрика: В мире

Поляки собрали многомиллионное пожертвование от имени убитого мэра Гданьска

Текст: Ариадна Рокоссовская

Жительница Гданьска решила собрать тысячу злотых от имени убитого на благотворительном концерте "Большого оркестра праздничной помощи" мэра Павла Адамовича. На открытый ею счет люди со всей страны пожертвовали 16 миллионов.

Фото: REUTERS
Почему мэр Гданьска стал жертвой "польско-польской войны"

Павел Адамович в течение 25 лет был волонтером "Большого оркестра" - фонда, который с 1993 года помогает собирать деньги на медицинское оборудование для детских больниц в Польше. И, даже став мэром Гданьска, каждый год в день "Большого финала" акции он выходил на улицу с банкой с прорезью для денег и просил у прохожих пожертвования. 13 января он сказал корреспонденту телеканала TVN24, снимавшему его за этим занятием: "В прошлом году я собрал несколько тысяч злотых и надеюсь в этом году собрать не меньше, а может, и больше". И это ему удалось. Вечером 13 января он написал в своем аккаунте в Facebook: "5613,11 злотых - такую сумму мне удалось собрать в финале этого года! Спасибо всем, кто бросал монетки в мою банку и помог побить мой личный рекорд!". Спустя час Павел Адамович был тяжело ранен на концерте "Большого финала", на следующий день он скончался, не приходя в сознание.

Помочь убитому мэру поставить еще один рекорд решила одна из жительниц Гданьска Патриция Кшиминьска. Она организовала в интернете сбор средств под названием: "Последняя банка Павла Адамовича". Ее целью было собрать за неделю тысячу злотых (примерно 18 тысяч рублей, - прим.ред.), но к утру среды, когда сбор был закончен, на дне "последней банки" было 16 миллионов злотых (больше 282 миллионов рублей).

Досье "РГ"

Благотворительная акция "Большой оркестр праздничной помощи" ("Wielkа Orkiestrа Świątecznej Pomocy") длится круглый год. Активисты по всей стране и за ее пределами устраивают благотворительные концерты и ярмарки, а в день "Большого финала" волонтеры выходят на улицы и собирают пожертвования в банки с логотипом "WOSP". Каждый, кто делает пожертвование, получает наклейку в виде большого красного сердца. Позже одноименный фонд закупает на собранные средства дорогостоящее медицинское оборудование, и направляет его в те учреждения здравоохранения, которые в нем остро нуждаются. В первый же год проведения акции было собрано два с половиной миллиона злотых (почти 40 миллионов рублей), а, к примеру, 14 января 2018 года был поставлен рекорд - 126 миллионов. Меньше - 92 с лишним миллиона было собрано 13 января текущего года. Но, как оказалось, это не окончательная цифра.

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