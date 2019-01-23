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23.01.2019 13:37
Рубрика: В мире

Президент Аргентины хочет экспроприировать имущество предшественницы

Текст: Сергей Новиков
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал специальный декрет об ускоренной процедуре конфискации имущества, нажитого незаконным путем. О своем решении Макри заявил с балкона президентского дворца, по традиции называемого Розовым домом, а сам документ опубликован в правительственном вестнике. Президент отметил, что несколько подобных законопроектов, направленных, прежде всего, на борьбу с коррупцией, не могут пройти парламентские слушания с 2016 года, а аргентинцы, по его словам, "заждались справедливости".
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Аналитики полагают, что поспешность Макри вызвана куда более прозаичными причинами. Дело в том, что в 2019 году в Аргентине состоятся очередные президентские выборы, на которых действующий лидер намерен выставить свою кандидатуру. Фактическая подготовка к избирательной кампании уже началась, и решение Макри демонстрирует, что основной упор он намерен сделать на борьбу с коррупцией, наркотрафиком и отмыванием денег. Ведь похвастаться какими-либо достижениями в хозяйственной сфере ему не получится - Аргентина переживает серьезнейший экономический кризис, только инфляция в прошлом году достигла 43,9%.

Заодно принятие подобного закона будет серьезным ударом по одному из заклятых политических врагов Макри - бывшему президенту страны Кристине Киршнер, которая намерена вновь баллотироваться на предстоящих выборах. После прихода к власти, Макри развернул целую кампанию по дискредитации семьи Киршнер - Кристины и ее ныне покойного мужа, бывшего президента Нестора. В 2018 она уже была привлечена к суду по делу о растрате и коррупции при предоставлении крупных строительных подрядов, однако пока окончательного решения не вынесено. Как показывают опросы, она способна составить серьезную конкуренцию нынешнему лидеру.

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В соответствии с аргентинским законодательством, президентский декрет автоматически вступает в силу. Однако затем он требует одобрения в обеих палатах парламента. А вот если такого одобрения получить не удастся, декрет будет признан ничтожным. Перспективы прохождения инициативы Макри в аргентинском заксобрании пока под вопросом. Многие депутаты и сенаторы уже заявили, что декрет открывает широкие возможности для "охоты на ведьм" и борьбы с политическими оппонентами, а также является антиконституционным.

В настоящее время в аргентинском законодательстве также существует механизм конфискации, однако предусмотренная процедура чрезвычайно затянута. В соответствии с новым законом процесс конфискации в пользу государства может быть запущен параллельно с судебным разбирательством по этому делу, а само незаконно полученное имущество может быть конфисковано еще до окончательного вердикта. В случае если суд вынесет оправдательный приговор, имущество будет возвращено владельцу, который вправе также рассчитывать на компенсацию. Предполагается создать специальную прокуратуру, в чье ведение будет входить поиск имущества, чье происхождение собственники в рамках закона не могут объяснить, и последующее осуществление его конфискации.

В мире Южная Америка Аргентина
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