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23.01.2019 16:23
Рубрика: Общество

Президент встретился со студентами Московского университета

Текст: Мария Агранович
Накануне Всероссийского Дня студента президент России Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий встретились со студентами старейшего вуза страны.

Незадолго до начала заседания Попечительского Совета МГУ глава государства заглянул в антропологический музей университета в историческом здании МГУ на Моховой, где его ждали студенты и аспиранты - победители научных конкурсов и олимпиад.

Встреча стала своеобразным подведением итогов Года волонтера в МГУ, ведь все ребята - еще и участники добровольческих проектов университета в области научной и культурно-просветительской деятельности.

Московский университет воплощает в жизнь новый вид деятельности - научное волонтерство.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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- В первую очередь это помощь школьникам, у которых нет возможности или смелости самостоятельно заниматься наукой, - рассказал на встрече с президентом Егор Котельников, аспирант физического факультета, руководитель одного из школьных проектов в рамках научного лагеря МГУ "ЛАНАТ". На футболке у Егора надпись "Огонь науки в сердце". - Мы берем их "под крыло", помогаем получить опыт настоящей научной работы на современном оборудовании под руководством опытных наставников, которые уже прошли этот путь. Закончив школу и поступая в университет, они уже мастера своего дела: готовы работать в научных лабораториях.

Елизавета Немыгина - студентка первого курса факультета наук о материалах - отличный тому пример. Из Владимира Лиза приехала поступать в 10 класс гимназии при МГУ и сразу выбрала себе проект по солнечной энергетике.

- Выполнение научного проекта - обязательный пункт в программе университетской школы, - говорит Елизавета. - Мы работали в лаборатории новых материалов для солнечной энергетики. Проблема экологически безопасной выработки электроэнергии стоит сегодня очень остро. Перспективнее всего в этом плане солнечная энергия. Сегодня распространены солнечные батареи на основе кремния, но они дороги и сложны в изготовлении. Мы разрабатываем новейшие элементы для солнечных батарей на основе минерала перовскита, они гораздо дешевле и безопаснее для окружающей среды.

В ходе встречи со студентами Владимиру Путину показали покров на раку святого Зосимы Соловецкого, обнаруженный в 2017 году во время работ по изучению древнеегипетских мумий в Музее антропологии университета. По словам директора музея Александры Бужиловой, они хотели бы передать покров в Соловецкий монастырь.

- Мы очень надеемся, что сумеем передать его назад на Соловки, вернуть туда, откуда он был вывезен в начале 20-х годов прошлого века, - отметила Бужилова.

- Это будет абсолютно естественно, - поддержал инициативу президент.

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