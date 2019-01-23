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23 января 2019 г.

Постановление администрации Приморского края от 22 января 2019 года № 21-па "Об индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2019 год"

Дата подписания 22 января 2019 г.
Опубликован 23 января 2019 г.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ "О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае" Администрация Приморского края постановляет:

1. Осуществить индексацию минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме на 2019 год с применением индекса 104,7, равного индексу потребительских цен на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства на основании прогноза показателей инфляции Министерства экономического развития Российской Федерации.

2. Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме на 2019 год с учетом индексации, установленной в пункте 1 настоящего постановления, в размере 7,73 руб./кв. м в месяц.

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшее с 1 января 2019 года.

И.о. Губернатора края - Главы Администрации Приморского края В.Г.Щербина

 

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