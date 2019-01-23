Пушков обвинил Вашингтон в попытке смена режима в Венесуэле

Российский сенатор Алексей Пушков обвинил администрацию США в желании сменить режим в Венесуэле. Именно так он расценил заявление главы Белого дома Дональда Трампа о признании временным главой Венесуэлы спикера Нацсобрания Хуана Гуайдо.

"США затеяли "смену режима" в Венесуэле, - написал сенатор в своем Twitter. - Но сам факт признания Вашингтоном альтернативного президента ещё не означает, что он признан народом Венесуэлы и повсюду в мире".

Пушков сравнил этот шаг Вашингтона с предыдущими печальными прецедентами, когда политика США оказывалась губительной для независимых государств.

"Везде, где США устраивали смены режима - от Ирака до Ливии, воцарялись развал и хаос. Венесуэла - новая жертва", - убежден Пушков.