Пушков оценил шансы на изменение регламента ПАСЕ

Шансы на внесение изменений в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которые бы устроили Россию, невелики, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Как мне представляется, степень внесения изменений в регламент Парламентской ассамблеи очень невысока", - цитирует ТАСС его слова, сказанные на встрече с журналистами в Совете Федерации. Сенатор не исключает полностью возможности таких изменений, но их вероятность оценивает "как примерно 5% из 100%".

Целый ряд иностранных делегаций (Украины, прибалтийских государств, Польши, Швеции и Великобритании) будут препятствовать принятию поправок, считает он, и постараются "довести дискриминацию России до логического конца".

При этом Пушков отметил конструктивный подход к проблеме со стороны председательствующей в Совете Европы Финляндии, которая "достаточно серьезно относится к создавшейся ситуации и не желает, чтобы она развивалась по наихудшему сценарию".

Если же негативный сценарий все же будет реализован, то "никакой изоляции России не будет", уверен Пушков. А Совет Европы потеряет в лице России "самую крупную страну континента, одного из пяти важнейших плательщиков.

Кроме того, "Россия перестанет быть членом Европейского суда по правам человека, российские граждане перестанут иметь возможность обращаться в эту инстанцию", напомнил парламентарий. "У нас сейчас мораторий на смертную казнь, а в случае выхода из Совета Европы Россия сможет сама решать на внутреннем уровне, у нее не будет международных обязательств по данному вопросу", - добавил он.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Сейчас Москва не запрашивает подтверждения полномочий и не платит свой взнос в бюджет Совета Европы. Условием возвращения в ПАСЕ российские парламентарии называют изменение регламента Ассамблеи с тем, чтобы ни одна национальная делегация не могла быть лишена полномочий по политическим причинам. Внесенные недавно поправки в порядок работы ПАСЕ не исключают полностью такой возможности и не устраивают российских депутатов и сенаторов.

На прошлой неделе сначала Совет Федерации, а затем Госдума заявили о том, что не будут направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ, но готовы продолжить диалог с ней в конструктивном ключе.