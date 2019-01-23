Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи

Сегодня президент будет работать до позднего вечера, а то и до ночи. Сначала у главы государства запланированы мероприятия в рамках грядущего Татьяниного дня, а вторую половину дня он посвятит российско-турецким отношениям и ситуации в Сирии.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган "сначала уединятся и проведут беседу с глазу на глаз, а затем общение продолжится в формате рабочего завтрака с российской и турецкой делегациями".

После переговоров лидеры проведут пресс-конференцию и ответят на вопросы журналистов. "Можно предположить, что это общение закончится совсем поздно вечером, хотя после этого у Путина пара внутренних рабочих встреч запланирована", - заметил Песков. "Скорее всего, уйдет с работы, что называется, в ночь", - заключил он.