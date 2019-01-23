Путин оценил усилия Анкары по стабилизации ситуации в Идлибе

Владимир Путин высоко оценил усилия официальной Анкары по устранению исходящей из сирийского Идлиба террористической угрозы. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Видим, что турецкие партнеры делают многое для устранения исходящей оттуда террористической угрозы", - передает РИА Новости слова российского лидера.

Он также отметил что для окончательного снятия напряженности в этом районе всем заинтересованным сторонам придется работать сообща. По вопросу стабилизации ситуации в районе Идлиба, по словам российского президента, на встрече с Эрдоганом произошел продуктивный обмен мнениями.