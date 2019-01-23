Путин отметил активное сотрудничество с Турцией по Сирии

В Кремле начались переговоры Владимира Путина с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале встречи российский президент поблагодарил своего турецкого коллегу за визит и отметил плотное сотрудничество двух стран.

"Мы, конечно же, занимаемся вопросами региональной безопасности, активно сотрудничаем по сирийскому направлению", - сказал он.

Путин также отметил рост на 30 процентов количества российских туристов в Турции. По его словам, в прошлом году эта цифра достигла рекордные шесть миллионов человек.

"Это говорит о том, как граждане наших стран воспринимают изменение характера и качества российско-турецких отношений", - пояснил Путин.

Он также обратился к турецкому президенту со словами " дорогой друг" и сказал, что такие результаты в значительной степени личная заслуга и личное достижение Эрдогана. Путин также подчеркнул, что все совместные проекты двух стран идут по плану.