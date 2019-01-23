Путин: Россия будет продвигать самбо в число олимпийских видов спорта

В преддверии Дня российского студенчества Владимир Путин приехал в историческое здание МГУ на Моховой улице. Здесь президент пообщался со студентами.
О включении самбо в число олимпийских видов спорта президента спросил один из студентов, действующий чемпион мира по самбо Камиль Абдулазизов.
"Безусловно, должны, можем и будем продвигать - аккуратно, спокойно", - ответил Владимир Путин.
Сегодня, по его словам, у России в этом плане почти нет конкурентов, именно поэтому нужно пропагандировать самбо по всему миру, стремясь к тому, чтобы и в других странах появлялись яркие спортсмены. Тогда эти страны "сами будут поддерживать заявку самбо в качестве олимпийского вида спорта".
Зная об увлечении президента восточными единоборствами (Владимир Путин с 11 лет занимается самбо и дзюдо), студенты МГУ пригласили его провести мастер-класс. "Попробую продемонстрировать вам бросок через спину", - улыбнулся президент.