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23.01.2019 16:01
Рубрика: Спорт

Путин: Россия будет продвигать самбо в число олимпийских видов спорта

Текст: Александра Белуза
Фото: Константин Завражин
Россия будет бороться за включение самбо в программу Олимпийских игр, заявил президент Владимир Путин в ходе разговора со студентами Московского государственного университета им. Ломоносова.

В преддверии Дня российского студенчества Владимир Путин приехал в историческое здание МГУ на Моховой улице. Здесь президент пообщался со студентами.
О включении самбо в число олимпийских видов спорта президента спросил один из студентов, действующий чемпион мира по самбо Камиль Абдулазизов.

Фото: Depositphotos.com
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"Безусловно, должны, можем и будем продвигать - аккуратно, спокойно", - ответил Владимир Путин.

Сегодня, по его словам, у России в этом плане почти нет конкурентов, именно поэтому нужно пропагандировать самбо по всему миру, стремясь к тому, чтобы и в других странах появлялись яркие спортсмены. Тогда эти страны "сами будут поддерживать заявку самбо в качестве олимпийского вида спорта".

Зная об увлечении президента восточными единоборствами (Владимир Путин с 11 лет занимается самбо и дзюдо), студенты МГУ пригласили его провести мастер-класс. "Попробую продемонстрировать вам бросок через спину", - улыбнулся президент.

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