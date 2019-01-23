Путин совершит госвизит в Бишкек

В Кремле пока не анонсируют визит главы государства в Киргизию, но он готовится.

"Пока об этом чуть-чуть рано говорить", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения из Бишкека, что Владимир Путин посетит Киргизию в марте.

"Естественно, график российско-киргизских отношений традиционно достаточно насыщенный", - заметил представитель Кремля. "Сейчас никаких визитов пока не буду анонсировать. Согласование ведется по дипломатическим каналам", - пояснил он.

"Действительно, на повестке госвизит в Бишкек стоит", - заключил пресс-секретарь российского лидера.