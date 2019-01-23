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23.01.2019 19:59
Рубрика: Экономика

Деньги без риска

Работу на выборах станут оплачивать безналично
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(7772)
В центризбиркоме призвали организаторов выборов в регионах подумать о переходе на безналичные расчеты с членами участковых комиссий, чтобы система выплат не сталкивалась с рисками коррупционного и иного характера.
Фото: iStock
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О необходимости безналичных выплат в ЦИКе заявляют не впервые. В декабре прошлого года эту тему поднимал зампред комиссии Николай Булаев. "Безналичный расчет позволит нам резко сократить коррупциогенность в этом направлении", - заявил он тогда на одном из заседаний Центризбиркома. И добавил, что перечисление денег на пластиковую карту избавит комиссии также от рисков при перевозке крупных сумм наличных денег и прочих "соблазнов, если такие существуют". Ожидается, что 29 января этот вопрос Центризбирком обсудит с коллегами в регионах в режиме видеоконференции, главной темой которой станет взаимодействие организаторов выборов с Федеральной налоговой службой. Кроме этого, будет обсуждаться и переход на безналичный расчет с членами участковых избирательных комиссий, сообщил Булаев на заседании ЦИК в среду. Он напомнил, что такой эксперимент несколько лет идет во Владимирской области, а с нового года "Москва решила перейти полностью, по всем участковым избирательным комиссиям, на безналичный расчет".

Перечисление денег на пластиковую карту избавит комиссии от многих рисков

Важно, чтобы и другие регионы такую задачу перед собой поставили, и начинали готовиться к ее реализации в рамках Единого дня голосования в этом году, заявил зампред ЦИК.

По планам ЦИК, схема расчетов должна выглядеть следующим образом: территориальная избирательная комиссия, получив первичный отчет от УИКов, начисляет оплату и перечисляет эти деньги на карточку членам участковых комиссий.

Напомним, что Единый день голосования пройдет 8 сентября 2019 года. В трех одномандатных округах (в Хабаровском крае, Новгородской и Свердловской областях) планируется избрание депутатов Госдумы. В 16 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, намечены прямые выборы губернаторов, еще 13 субъектов, включая Москву, Крым и Севастополь, выберут депутатов региональных законодательных собраний.

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Также на заседании в среду члены ЦИК утвердили результаты интернет-олимпиады среди старшеклассников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. В ней приняли участие 425 учащихся 10-11-х классов из разных регионов России. По словам одного из членов жюри, представителя МГЮА им. О.Е. Кутафина Олега Гриня, школьники продемонстрировали хорошие знания действующего избирательного законодательства и его развития в разные периоды истории. По мнению члена ЦИК Бориса Эбзеева, практику проведения таких олимпиад необходимо расширять, чтобы подрастающее поколение осознанно участвовало в выборах после получения избирательных прав. Другой член Центризбиркома, Сиябшах Шапиев, предложил давать победителям олимпиады дополнительные баллы при поступлении в вузы. По его словам, это предложение было положительно воспринято и представителями вузов, и профильным министерством.

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