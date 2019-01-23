Бандиты ограбили продуктовые магазины на более чем миллион рублей

Новости

В армию не берут 135 тысяч призывников из-за ожирения 20:12
Болгария лишила гражданства сооснователя Yota Сергея Адоньева 19:48
Boeing успешно провел испытания летающего "электрокара" 19:46
Меркель раскритиковала Британию за Brexit 19:41
Скончался Пулитцеровский лауреат писатель Рассел Бейкер 19:37
Цены на яйца за неделю снизились 19:08
До минус 28 градусов похолодает к концу недели в центре России 19:07
В Крыму суд арестовал участника украинского вооруженного батальона 18:50
Московский омбудсмен посетила арестованных украинских моряков 18:37
Самодурова: буду и дальше доказывать, что достойна высоких оценок 18:34
Avito обвинил Auto.ru в краже объявлений 18:25
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких моряков в Черном море 18:21
Молодого Тони Сопрано в приквеле "Сопрано" сыграет сын Гандольфини 18:15
Появились новые фото со съемок сериала "Зулейха открывает глаза" 18:15
СК назвал причину обыска в полиции Чехова 18:14
Турция реанимирует американские танки M60 18:14
В Петербурге диспетчера обвинили в гибели людей при прорыве труб 18:07
МИД: Нидерланды могут пытаться скрыть данные по делу малайзийского Boeing 17:57
Поздняков: ОКР приветствует решение исполкома ВАДА 17:56
В Египте полностью восстановили "проклятую" гробницу Тутанхамона 17:47
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября 17:41
МЧС показало видео горящих в Черном море судов 17:37
Блокадникам из Подмосковья выплатят по 10 тысяч рублей 17:35
Минск готов помочь в модернизации инфраструктуры Новосибирска 17:20
В Карелию придут аномальные морозы 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 19:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Еду не брали

Бандиты ограбили продуктовые магазины на более чем миллион рублей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(7772)
Узкую, но весьма доходную сферу преступной деятельности выбрала для себя группа подмосковных бандитов. Они нападали исключительно на продовольственные магазины.

Их логика понятна. С одной стороны, здесь нет запредельно дорогих товаров (продукты - не ювелирные украшения), поэтому и охрана - не бывшие спецназовцы из "Альфы". С другой стороны, люди хотят кушать каждый день, денег в кассе должно быть много.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
В Подмосковье почтальона наградили за спасение пенсий от грабителя

Действовали они примитивно. Выбирали удобный момент, когда в магазине было не очень много людей, приставляли к голове продавца или кассира пистолет и требовали открыть кассу и сейф. Выгребали наличность и убегали. Пока у полиции есть информация о пяти подобных нападениях, в результате которых налетчики "заработали" свыше 1,2 миллиона рублей. Налеты происходили на территориях города Жуковский, Воскресенского и Раменского муниципальных районов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что подмосковные сыщики задержали троих подозреваемых.

Серийными разбойниками оказались ранее судимый за мошенничество 27-летний уроженец Красноярского края, 33-летний житель Московской области и его 35-летняя супруга, находящаяся в декретном отпуске. Именно в этой беременной даме - разгадка, почему эти налетчики грабили магазины, принадлежавшие одной торговой сети. Она работала в одной из торговых точек и хорошо изучила алгоритмы и логистику. Она была не только наводчицей бандитов, но и организатором налетов, все строилось на ее наблюдениях.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму
МИД: Нидерланды могут пытаться скрыть данные по делу малайзийского Boeing
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах
Названы крупнейшие регионы-должники за газ