Бандиты ограбили продуктовые магазины на более чем миллион рублей

Узкую, но весьма доходную сферу преступной деятельности выбрала для себя группа подмосковных бандитов. Они нападали исключительно на продовольственные магазины.

Их логика понятна. С одной стороны, здесь нет запредельно дорогих товаров (продукты - не ювелирные украшения), поэтому и охрана - не бывшие спецназовцы из "Альфы". С другой стороны, люди хотят кушать каждый день, денег в кассе должно быть много.

Действовали они примитивно. Выбирали удобный момент, когда в магазине было не очень много людей, приставляли к голове продавца или кассира пистолет и требовали открыть кассу и сейф. Выгребали наличность и убегали. Пока у полиции есть информация о пяти подобных нападениях, в результате которых налетчики "заработали" свыше 1,2 миллиона рублей. Налеты происходили на территориях города Жуковский, Воскресенского и Раменского муниципальных районов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что подмосковные сыщики задержали троих подозреваемых.

Серийными разбойниками оказались ранее судимый за мошенничество 27-летний уроженец Красноярского края, 33-летний житель Московской области и его 35-летняя супруга, находящаяся в декретном отпуске. Именно в этой беременной даме - разгадка, почему эти налетчики грабили магазины, принадлежавшие одной торговой сети. Она работала в одной из торговых точек и хорошо изучила алгоритмы и логистику. Она была не только наводчицей бандитов, но и организатором налетов, все строилось на ее наблюдениях.