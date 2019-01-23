Экс-руководители Владимиро-Суздальского музея задержаны за хищения

Следствие во Владимирской области при поддержке ФСБ возбудило дело против двух бывших руководителей Владимиро-Суздальского музея-заповедника и директора частной компании, которых подозревают в хищении государственного имущества.

По версии следствия, в начале 2017 года бывший генеральный директор ФГБУ культуры "Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" и его заместитель, "имея умысел на хищение государственных денежных средств", договорились с руководителем коммерческой фирмы о разработке нового веб-сайта музея-заповедника по заведомо завышенной стоимости.

- Пренебрегая требованиями закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в феврале 2017 года генеральный директор музея подписал договор с единственным поставщиком на разработку веб-сайта с заведомо завышенной ценой услуги, которая составила 4 миллиона 20 тысяч рублей, со сроком исполнения 180 календарных дней, - сообщили в СК РФ.

При этом следствие выяснило, что выбранное для исполнения работ ООО не являлось единственным поставщиком. Оказалось, что коммерческие предложения других фирм руководство музея-заповедника даже не изучало, анализ рынка услуг не проводился. С выбранной фирмой руководство музея заключило контракт и подписало акты выполненных работ, перечислив за услуги в несколько приемов более четырех миллионов рублей со счета государственного учреждения, которое финансировалось из федерального бюджета.

- По факту исполнитель работ не выполнил техническое задание, предусмотренное контрактом, новый сайт длительное время после подписания итогового документа находился в тестовом режиме и даже в настоящее время содержит ссылку на предшествующий сайт, действующий с 2010 года, - пояснили в СК.JSINCUT2

В конце прошлого года директор ушел с занимаемой дожности. Против него, его заместителя и руководителя ООО силовики возбудили дело по части 4 статьи 160 УК РФ "Хищение государственного имущества".

Все фигуранты задержаны. По данным следствия, они уже дают признательные показания. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Если вину задержанных докажут в суде, им может грозить до десяти лет заключения со штрафом до миллиона рублей.