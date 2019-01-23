Ваш ребенок мечтает, но боится кататься на коньках? Перебороть страх и почувствовать лед могут помочь тренеры. Но где и как найти толкового? Предложений много, а занятия, мягко говоря, не всегда дешевые. Но сэкономить и при этом заниматься у профессионалов - вполне реально. Полюбить коньки предлагают столичные парки. В некоторых из них занятия полностью бесплатные, где-то придется раскошелиться за вход на каток, а кое-где - на символическую для Москвы плату. Может, новым Плющенко или новой Медведевой ваши дети и не станут, зато уверенно держаться на льду точно будут.

В надежных руках

- Так, ты куда собрался?! - на весь двор кричит сыну отец.

- Я ничего не могу, никогда не научусь кататься, - фыркнул мальчишка, убегая в слезах.

Подобную картину видел не раз, шагая домой через дворы, мимо хоккейного корта. В похожей "коробке" на коньки в детстве вставал и я. Первые шаги на льду, как и в жизни, помогал делать отец. Его уроки не пропали зря: тройных тулупов, конечно, не делаю, но держусь неплохо, катаюсь для души. Большего мне и не надо. Но так думают не все - некоторые родители видят в своих детях будущих спортсменов. В этом случае сына или дочь лучше доверить профессиональному тренеру. По такой же "протоптанной дорожке" есть смысл пойти и тем, у кого попросту нет времени заниматься с ребенком. Полюбить коньки на всю жизнь маленьким москвичам могут помочь в нескольких столичных парках, включая "Сокольники", "Дубки", Сад имени Баумана... Катки и тренировки там - на любой вкус и кошелек. За занятие можно отдать от 200 рублей до тысячи. Бывает и дороже, если тренироваться индивидуально.

В поисках "звездочек"

"Правильно, Яночка, нажимай сильнее на ножку, нажимай!" - подбадривает на детском катке Парка Горького маленькую внучку дед. В здешнюю школу фигурного катания девочка ходит третий месяц. Юной спортсменке, как я узнал позже, три с половиной года. "Она только начинает кататься, не хватает пока физической силы, но на льду уже стоит, двигается, - рассказал дед, представившись Владимиром. - Почему коньки? Больше времени проводит на воздухе, плюс здесь хороший лед и интересные занятия. Мой сын, кстати, тоже здесь занимался фигурным катанием. Правда, было это 30 лет назад".

День будний, и на катке с десяток детишек. С ними - примерно такая же группа поддержки: папы, мамы, бабушки, дедушки. У Натальи Федоренковой на льду - пятилетняя дочь. Говорит, занимается второй год, а впервые коньки надела в два с половиной года. Мечтать о них начала еще раньше. "В двухлетнем возрасте дочка посмотрела мультфильм и увидела каток, после чего стала проситься на лед, - поделилась Наталья. - В детсад ходить особо не любит, а вот в бассейн и на каток - с удовольствием".

У Ирины Волк дочка Маша пришла на каток два месяца назад. "Взялась за пингвина и сразу поехала, - вспоминает она. - В этом деле очень многое зависит от тренера, важно попасть в хорошие руки, иначе можно отбить всякое желание заниматься дальше". В Парке Горького - опытный наставник. Работает с детьми Наталья Молчанова сорок лет. Обучала рисованию, английскому языку, театральному искусству. И вот последние 27 лет ставит в парке ребят на коньки. За это время научила чувствовать лед около тысячи детишек. Записи, оценки, фотоснимки бережно хранит в большой тетрадке. Фамилии тех, кто потом ушел в спортшколы и добился признания на спортивном небосклоне, помечает маркером салатного цвета. "Звездочек" опознает сразу, по улыбке. По словам Молчановой, они "просыпаются" моментально и на первом же занятии делают все элементы. О таких детях обычно говорят: родился в коньках. Но вундеркиндов-фигуристов за сезон - единицы, признается тренер.

Занятия на катке проходят четыре раза в неделю - по вторникам, средам, четвергам и пятницам, но большинство приходят дважды в неделю, когда могут. Здесь есть прокат коньков, теплая раздевалка и небольшое кафе, в котором можно перекусить и выпить чашку кофе. Не хватает только зала, где можно было бы размяться перед выходом на лед или отточить навыки хореографии. У Натальи Молчановой две группы. В одной - 15 человек, в другой - 10. Всех "раскидали" по возрасту и уровню подготовки. "С теми, кто уже катается, работать легче, - рассказывает тренер. - С малышами сложнее: пока не могут понять, чего я от них хочу. Ну и волевые качества еще не те: больше 20 минут занятий в детском саду обычно не бывает, а мы должны час продержаться. И при этом усердно работать, а не просто воздухом дышать". Группы пусть и сформированы, но записаться в школу можно по ходу сезона. За зиму юные фигуристы должны сдать два зачета, принять участие в новогоднем представлении и выступить в Масленицу на отчетном концерте. Однако на этом занятия не заканчиваются - весной, летом и осенью дети тренируются на земле.

Урок от чемпиона

В Парке Горького открыта и школа фигурного катания Алексея Ягудина. Тренировки от известного олимпийского чемпиона бесплатные, но за вход на каток все же придется заплатить. Рассчитаны занятия на детей от 3 до 12 лет. Сейчас идет вторая сессия, третья начнется 5 февраля. У тех, кто записаться не успеет, есть шанс присоединиться к тренировкам 4-10 марта. В эти дни на льду для всех желающих проведут серию мастер-классов.

Встать на коньки помогут и на ВДНХ. Там свою школу запустила Федерация фигурного катания Москвы. Начинающих тренеры обещают научить уверенно держаться на коньках и выполнять несложные элементы. Продвинутые детишки попробуют сделать куда более серьезные шаги: научатся правильно прыгать и вращаться. Как сообщили в пресс-службе ВДНХ, первое занятие для новобранцев - бесплатное, но нужно заранее записаться. Платным остается только вход на каток. В дальнейшем можно взять абонемент на восемь "ледовых" уроков. Стоит от семи тысяч рублей. В выходные чуть дороже.

Кстати

В каких парках учат кататься на коньках?

- Детский каток Парка Горького (от 200 рублей);

- Сад "Эрмитаж" (30 минут - 1000 рублей);

- Каток "Лед" в парке "Сокольники" (Одно занятие - 1000 рублей, 8 занятий - 6 800 рублей);

- Измайловский парк, каток "Серебряный лед" (бесплатные занятия, вход на каток платный);

- Перовский парк (400 рублей в час, 2400 рублей - абонемент на 8 занятий);

- Гончаровский парк (бесплатно);

- Парк Северного речного вокзала (бесплатно);

- Парк "Дубки" (бесплатно);

- Бабушкинский парк (бесплатно);

- Парк 50-летия Октября (бесплатно);

- Парк "Фили" (бесплатно);

- Парк "Красная Пресня" (1700 рублей - полтора часа);

- Усадьба Воронцово, каток "Лаборатория льда" (одно занятие - 1500 рублей, абонемент на 4 урока - 5200 рублей);

- Сад им. Баумана (одно занятие - 2200 рублей).

Прямая речь

Наталья Молчанова, детский тренер, кандидат в мастера спорта по танцам на льду:

- Начинать кататься советую уже с двух с половиной лет. Самое главное - желание. Очень многих приводят родители, дети упираются, плачут, не хотят выходить на лед. В этом случае уже ничего сделать нельзя. Сегодня дети пошли неподвижные, "обросли" всевозможными гаджетами, ведут сидячий образ жизни. Кувырки, прыжки на скакалке, акробатика помогут подготовиться к выходу на лед. Плюс желательно иметь хорошие коньки. Они должны быть наточены, иметь деревянный каблук и жесткий ботинок, чтобы держать ногу прямо. Но, как правило, такие коньки стоят дорого, поэтому не все могут их себе позволить.