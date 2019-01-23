Мосгорсуд признал законным заочный арест основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества.

В конце декабря Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Браудера по новому обвинению об организации преступного сообщества. Он должен быть арестован на два месяца с момента его экстрадиции в Россию либо его задержания на территории РФ. В свою очередь защита Браудера просила суд отменить постановление о заочном аресте в связи с тем, что Браудер якобы никак официально не уведомлен и не может знать, что в России против него возбуждено дело.

В свою очередь прокурор в суде заявил, что Браудер находится в Великобритании и сознательно не получает извещения об уголовном преследовании, поступающие ему из России. "Его представители пояснили, что получили указание от Браудера не принимать какую-либо корреспонденцию от представителей власти РФ", - заявил в суде прокурор.

Как ранее сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, Браудера обвиняют по статье УК РФ об организации преступного сообщества.

Еще в ноябре в Генпрокуратуре заявили, что Россия в ближайшее время объявит Уильяма Браудера в международный розыск в рамках Конвенции ООН против транснациональной преступности. Эта конвенция предусматривает выдачу даже в тех случаях, когда между странами отсутствует двусторонний договор об экстрадиции.

По данным Генпрокуратуры, уже установлены компании и банки Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались сотни миллионов долларов. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, все эти транзакции будут квалифицированы как легализация или отмывание преступных доходов. Что касается участвовавших в этих финансовых операциях физических лиц, то их будут рассматривать как участников транснационального преступного сообщества и привлекать к уголовной ответственности вне зависимости от гражданства.

В Генеральной прокуратуре считают, что именно Браудер был заинтересован в смерти своего бывшего сотрудника - Сергея Магнитского.

Представители Уильяма Браудера в Лондоне получили от него указание не принимать какую-либо корреспонденцию от представителей власти РФ и тем более запросы от Генпрокуратуры России

"После того как Браудер получил от Магнитского ложное заявление и использовал его в провокационных целях, юрист стал нежелательным и даже опасным свидетелем", - считают в надзорном ведомстве. Речь идет о якобы вскрытых Магнитским коррупционных схемах в органах власти России. После обнародования этой информации он скоропостижно скончался в столичном СИЗО.

Надо сказать, что до этого в России Браудер уже дважды был осужден заочно. 11 июля 2013 года Тверской суд Москвы признал его виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на 522 млн рублей и приговорил к девяти годам лишения свободы. 29 декабря 2017 года тот же суд вновь заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения, признав виновным в неуплате налогов более чем на 3 млрд рублей и в преднамеренном банкротстве.