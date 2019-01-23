Московский омбудсмен посетила арестованных украинских моряков

Столичный омбудсмен Татьяна Потяева посетила СИЗО "Лефортово", где содержатся арестованные украинские моряки, передает ТАСС.

"Все довольны, все находятся в камерах по два человека, в которых есть холодильники и телевизоры, - рассказала Потяева. - У всех открыты карточки, и они имеют возможность делать заказы. Передачи поступают. Выглядят хорошо".

Омбудсмен поинтересовалась состоянием здоровья задержанных, и, по их словам, они чувствуют себя хорошо. До этого моряки обращались в медчасть за помощью.

"У кого-то желудок расстроился, двое простудились, но все получили необходимую медицинскую помощь", - уточнила она.

Напомним, что три украинских судна были задержаны 25 ноября прошлого года - они нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море.