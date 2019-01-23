Новости

Средний размер ипотечного кредита за год вырос почти на 350 тыс. рублей 12:39
ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях 12:35
На Кубани подполковника МВД осудили условно за взятку в 2 млн 12:34
СК начал проверку по факту смерти заключенного в уральской колонии 12:31
Житель Волгограда выставил на продажу книгу за 85 тысяч рублей 12:30
Названы крупнейшие регионы-должники за газ 12:30
В Дагестане два человека пострадали при взрыве бытового газа 12:18
Самый маленький автомат в мире сняли на видео 12:18
В Татарстане проверят законность исключения из детсада ребенка с диабетом 12:15
На Кубани девочка погибла из-за удара током от телеантенны 12:02
В российских городах пройдут фестивали белорусской культуры 12:00
Стартовало производство обновленного внедорожника Chevrolet Niva 12:00
Экс-руководители Владимиро-Суздальского музея задержаны за хищения 11:57
В Керчи завершено опознание погибших на танкерах моряков 11:57
В Кемерове сгорела маршрутка, перевозившая десятки пассажиров 11:55
В Перми спасают мост от дрейфующего теплохода 11:53
Пострадавшие в магнитогорской трагедии уже получили 192 млн рублей 11:50
В Ростовской области чиновник попался на миллионной взятке 11:50
В Сибири завели дело о гибели пациентки в больнице 11:42
Нидерланды переведут всю боевую авиацию на биотопливо 11:40
В Оренбуржье произошло массовое отравление в школе 11:38
"Яндекс" начал продажи мультимедийной системы за 30 тысяч рублей 11:30
Французский журналист не нашел исторических связей Крыма и Украины 11:20
Фото: Солдаты разбили новейший броневик армии США 11:20
Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 12:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы крупнейшие регионы-должники за газ

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года - это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.

В Кремле назвали сложным вопрос региональных долгов за газ

Это следует из обновленного списка наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ, который опубликован на сайте "Газпром межрегионгаза". В расчет взяты только организации, просроченная задолженность которых превышает сумму в размере десяти миллионов рублей.

В Московской области таких должников 118, их совокупный просроченный долг составляет 7,3 миллиарда рублей. В Тверской области - 66 организаций, сумма - 9,4 миллиарда рублей. В Пермском крае - 47 должников, сумма - 3,5 миллиарда рублей. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Московская область ЦФО Тверская область ПФО Пермский край ПФО Саратовская область ЮФО Краснодарский край Долги регионов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы крупнейшие регионы-должники за газ
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета
Рябков: Москва настаивает на обязательном исполнении сторонами договора РСМД
Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек