Названы крупнейшие регионы-должники за газ

Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года - это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.

Это следует из обновленного списка наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ, который опубликован на сайте "Газпром межрегионгаза". В расчет взяты только организации, просроченная задолженность которых превышает сумму в размере десяти миллионов рублей.

В Московской области таких должников 118, их совокупный просроченный долг составляет 7,3 миллиарда рублей. В Тверской области - 66 организаций, сумма - 9,4 миллиарда рублей. В Пермском крае - 47 должников, сумма - 3,5 миллиарда рублей. С полным списком можно ознакомиться здесь.