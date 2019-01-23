Под Воронежем мать убила маленькую дочь

Воронежские следователи возбудили уголовное дело против 36-летней женщины - ее подозревают в умышленном убийстве собственного ребенка.

Тело двухмесячной девочки со следами насильственной смерти нашли 22 января. Ее мать отпираться не стала и призналась в совершении убийства уже на первом допросе.

Как рассказали в СКР, семья, в которой произошло убийство, не состояла на профилактическом учете. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения.