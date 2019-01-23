Полицейские из подмосковного Чехова задержаны за взятки

"В ходе отработки полученной оперативной информации по подозрению в противоправной деятельности задержаны двое сотрудников ОМВД России по городскому округу Чехов", - сообщила начальник пресс-службы главка МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Причем фигурантами уголовных дел стали борцы с организованной преступностью.
Начальнику отделения по борьбе с организованной преступностью местного угрозыска инкриминируется получение 90 тысяч рублей от гражданина за уничтожение доказательств его причастности к драке в кафе и непривлечение к уголовной ответственности. А старший инспектор отделения исполнения административного законодательства ОМВД получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от предпринимателя за непроведение проверок финансово-хозяйственной деятельности принадлежащего ему интернет-кафе.
Уголовные дела в отношении стражей правопорядка возбуждены Главным следственным управлением СК России по Московской области по пункту "б" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. В этом составе преступления речь идет о вымогательстве взятки.
В СК пояснили, что начальник отделения по борьбе с организованной преступностью, получив взятку от коммерсанта, уничтожил видеозапись драки с его участием.
Следователи совместно с оперативниками ГУСБ МВД провели обыски по местам жительства и в служебных кабинетах указанных сотрудников. Кроме того, обыски прошли и у руководства ОМВД по Чехову. Их проверяли на причастность к совершению аналогичных преступлений, пояснили в СК России.
После завершения обысков всех подозреваемых доставили к следователю на допрос.
"Назначена служебная проверка, по результатам которой полицейских уволят по отрицательным мотивам. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, будут привлечены их непосредственные руководители", - добавила Петрова.