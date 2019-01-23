Получила развитие история с необычным ДТП в центре Москвы - на днях, напомним, бронированный черный внедорожник протаранил стоящий отечественный автомобиль с сидящими в нем людьми. После этого появилась информация, что таким образом столичный бизнесмен отбился от своих похитителей и вымогателей. Но в полиции подтверждать эту версию не спешили, сообщив, что, по предварительным данным, конфликт со стрельбой из травматического пистолета возник из-за ДТП.

В Следственном комитете разобрались во всех деталях этого происшествия и установили, что бизнесмен, использовавший внедорожник для тарана, был жертвой преступления, а сидящие в протараненной машине мужчины - его похитителями.

Правда, в руки полицейских попал лишь один из бандитов - 30-летний Рудик Галустян. Ему в ногу попала пуля травматического пистолета, и скрыться, как двое его подельников, он попросту не успел. Во вторник суд по ходатайству следствия арестовал Галустяна. Ему уже предъявлено обвинение по двум статьям - "похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений" и "вымогательство".

По данным следствия, обвиняемый и его подельники решили похитить предпринимателя, чтобы заработать на этом. "Ночью 20 января злоумышленники, находясь вблизи дома по улице Октябрьской в Москве, применили к потерпевшему физическую силу и, угрожая расправой, посадив в автомобиль, вывезли его в Московскую область, где потребовали за освобождение передать им 20 млн рублей", - сообщили в столичном ГСУ Следственного комитета. Мужчина согласился передать им миллион рублей и две иномарки. Но сказал, что для этого нужно заехать в его московскую квартиру в районе Хамовники. Приехав туда, бизнесмен смог сесть в бронированный Mercedes-Benz Gelandewagen и забаррикадироваться в нем. Бандиты попытались выкурить его оттуда, тогда он пошел на таран, попутно стреляя из травматики.

Отмечается, что Галустян уже дал признательные показания. Всю вину за неудавшееся похищение он взял на себя, а раскрывать имена подельников отказался.

Тем не менее следователи намерены выяснить имена всех соучастников преступления. Кстати, уехали двое других злоумышленников на внедорожнике бизнесмена.

30-летний Вячеслав Васюков вместе с семьей переехал в столицу из Новосибирска, где занимался автобизнесом. Сейчас он занимает должность коммерческого директора в компании по производству специальных оптических систем.