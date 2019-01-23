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23.01.2019 16:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин: Потенциал МГУ нужно использовать для технологического рывка РФ

Текст: Александра Белуза
Фото: Константин Завражин
Потенциал МГУ нужно эффективнее использовать для прорыва по тем направлениям, которые определяют новую экономическую эпоху, заявил Владимир Путин. Президент также поручил ускорить создание технологической долины с участием МГУ, РАН и бизнеса. В эту работу готов активно включиться Внешэкономбанк.

Попечительский совет старейшего российского вуза Владимир Путин возглавил в 2013 году. В среду президент провел заседание этого совета и поставил новые задачи перед главным вузом страны.

"Вся российская высшая школа и, конечно, МГУ, как ее флагман, призваны сыграть значимую роль в реализации стратегических целей, которые стоят перед страной", - заявил президент. И поставил конкретную задачу - кадровую.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Потенциал университета нужно эффективнее использовать для подготовки специалистов высочайшего уровня, способных решать задачи национального развития в госуправлении, в экономике, в социальной сфере". "Для прорыва по тем направлениям, которые определяют новую экономическую эпоху", - подчеркнул глава государства.

Также, по его словам, нужны открытия, разработки, готовые продукты в приоритетных сферах, в частности, таких, как искусственный интеллект, анализ больших данных. "Тем более что у МГУ есть сильные компетенции в сфере математики и физики, в том числе квантовой", - заметил Путин.

Он также обратил внимание, что мир меняется настолько быстро, что сегодня мало просто двигаться вперед. "Просто двигаться недостаточно. Надо стремительно наращивать темпы, стремительно улучшать свои позиции", - призвал Путин.

Сейчас по большинству показателей МГУ опережает все российские высшие учебные заведения, при этом конкуренция среди вузов внутри страны растет. Это хорошо, но МГУ это нужно учитывать, считает президент. Чтобы оставаться лидером, сказал он, "университету нужно постоянно стремиться к обновлению, сохраняя фундаментальность, лучшие традиции, избавляться от того, что может сдерживать развитие и тем более как-то влиять на престиж".

"Когда идет просто клонирование кафедр и факультетов по одним и тем же специальностям, наверное, здесь возникают издержки", - заметил Путин. По его словам, образование экономиста сейчас можно получить сразу на трех факультетах МГУ, менеджера - на семи. "При этом дипломы одинаковые. А знания разные?" - спросил Путин. Катастрофы никакой нет, пояснил он, но надо проанализировать, насколько это эффективно.

Сегодня, по его мнению, требуются сквозные образовательные научные программы. Более активно он призвал развивать междисциплинарные форматы, на стыке гуманитарных и точных наук. Он призвал вуз привлекать выдающих исследователей, как российских, так и зарубежных, обладающих знаниями и компетенциями в перспективных, формирующихся областях.

"И, конечно, нужны проекты, нацеленные на решение крупных задач будущего", - подчеркнул Владимир Путин. "Следует ускорить процесс создания Научно-технологического центра, чтобы объединить потенциал МГУ, Российской академии наук и наших ведущих компаний", - заявил президент. Он напомнил, что для этого был принят специальный закон. Президент дал понять, что хотел бы увидеть этот важный проект не только на бумаге. "Рассчитываю на то, что практические шаги не заставят себя долго ждать", - сказал он.

Фото: Depositphotos
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Закон принят, но постановление правительства еще не принято, пояснил глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов. "Мы теперь уже как ВЭБ РФ активно включимся в эту работу", - заявил он. По его словам, у самого МГУ "есть полное понимание, как эту технологическую долину развивать, какие направления науки нужно развивать в этой долине, какие условия создавать для проживания студентов и профессорско-преподавательского состава".

На этот счет решение уже есть. "Те пространства, которые есть вокруг действующих зданий университета, компактно расположенных, они будут использоваться для развития самого университета, - сказал Владимир Путин. - А то, что раньше предполагалось для коммерческого жилья, будет отдано как раз для строительства зданий и сооружений в целях реализации плана по долине".

Ректор МГУ Виктор Садовничий согласился, что будущее страны зависит от технологического прорыва. Он предложил разработать федеральную программу, связанную с развитием в России искусственного интеллекта, "чтобы мы были первыми в мире". "Это та программа, которая сейчас очень своевременна", - сказал Садовничий, добавив, что ее могут поддержать РАН и Курчатовский институт.

Ректор МГУ также рассказал о работе научных центров вуза, в том числе о созданных на базе МГУ Центре квантовых технологий и Центре хранения анализа больших данных. Так, в первом центре идет коммерциализация квантовых шифраторов и квантовых телефонов. "Уже один я видел и разговаривал по нему", - рассказал Садовничий о квантовом телефоне.

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