С начала зимы на улицах столицы замерзли пять человек

Новости

КЦ: Изменения в системе доменных имен не отразятся на сайтах госорганов 23:22
Косачев прокомментировал позицию США в отношении Венесуэлы 23:03
В Вашингтоне госслужашие провели акцию протеста против шатдауна 22:41
Население России сократилось впервые за десять лет 22:13
Росморрчефлот: Сгоревшие танкеры дрейфуют в российские воды 22:11
США не примут участия в Минской книжной ярмарке 22:10
Путин заявил о гарантиях безопасности россиянам в Турции 21:41
Беларусь готовится к годовщине освобождения от гитлеровских захватчиков 21:35
В Самаре произошел повторный прорыв на теплотрассе 21:35
Афонские монахи осуждают политику Константинопольского патриарха 21:25
Путин оценил усилия Анкары по стабилизации ситуации в Идлибе 21:24
МИД РФ потребовал от Израиля прекратить авиаудары по Сирии 21:23
Астрономы зафиксировали неизвестную вспышку на "кровавой" Луне 21:20
Тарасова и Морозов идут вторыми после короткой программы на ЧЕ 21:19
Путин обсудил с Эрдоганом дату запуска "Турецкого потока" 21:16
В Южной Корее впервые арестован бывший глава Верховного суда 21:13
Путин: Вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом 21:11
Прокуратура зафиксировала снижение преступности в Ростовской области 21:09
В ДНР взяли в плен украинского диверсанта 20:52
В США признал себя виновным расист, зарубивший мечом афроамериканца 20:38
В армию не берут 135 тысяч призывников из-за ожирения 20:12
Болгария лишила гражданства сооснователя Yota Сергея Адоньева 19:48
Boeing успешно провел испытания летающего "электрокара" 19:46
Меркель раскритиковала Британию за Brexit 19:41
Скончался Пулитцеровский лауреат писатель Рассел Бейкер 19:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 23:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Заходите погреться

С начала зимы на улицах столицы замерзли пять человек
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 14(7772)
В Москву с запозданием пришли крещенские морозы. И хотя в городе делается все для того, чтобы в такую погоду ни один человек не остался без крыши над головой, жертвы уже есть. С начала зимы от холода погибли пятеро.
Фото: Depositphotos.com
Как не замерзнуть во время морозов - тест

Двое из них - бездомные женщины, одна скончалась на Большой Никитской улице. Рядом были магазины, подземные переходы. Почему же нельзя было согреться? Вероятнее всего, холод и ветер спровоцировали скачок давления, говорят эксперты, и случился сердечный приступ. "Это была больная горбатая женщина, - говорит Елена Аветисян, соцработник храма Большое Вознесение у Никитских Ворот, где бездомная часто находила приют. - Недавно мы купили ей теплые сапоги, и дубленка у нее была".

В эти дни служба помощи бездомным "Социальный патруль" департамента труда и соцзащиты населения Москвы переведена на усиленный режим. Ее сотрудники дежурят в основном на вокзалах, где часто собираются оставшиеся без крова. "Чаще всего "бомж" - это не опустившийся пьяница, - рассказал один из сотрудников патруля, сам бывший бездомный Виталий Скалкин. - На улице можно оказаться по разным причинам. Я прошел через это несчастье и теперь стараюсь помочь всем, кто лишен крыши над головой". "Их судьба небезразлична многим, - говорит и директор Центра социальной адаптации имени Е. Глинки Сергей Тимошенков. - Одни готовы помочь с документами, другие - с работой, жильем, разобраться с ситуацией, в результате которой люди оказались на улице". Только за 2018 год "Социальный патруль" спас от холода более 4 тысяч человек.

"Сердечникам" врачи советуют в холода поменьше выходить на улицу и в кармане куртки всегда носить нитропрепарат-спрей

Если вы увидели замерзающего бездомного, не ждите, когда за ним приедет "Социальный патруль". Можно позвонить по "горячим линиям" этой службы: 8 (495) 720-15-08, 8 (499) 357-01-80. Бездомному помогут с теплым ночлегом. Как сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения, в Люблино, на Иловайской, 2, открылся новый пункт адаптации. Тут можно переночевать, получить горячую еду. Таких приютов для бездомных в городе уже пять. Пункты обогрева работают у метро "Выхино" (Михельсона, 6), "Теплый Стан" (Новоясеневский проспект, 1), "Сходненская" (Мещерякова, 4), "Юго-Западная" (Матросова, 4), "Петровско-Разумовская" (Ижорская, 21). У Ярославского, Курского, Павелецкого, Киевского и Белорусского вокзалов стоят "теплые" автобусы - там бездомные тоже могут погреться.

Суд в Москве арестовал подозреваемого в нападении на пассажиров метро

Но погибнуть от холода могут и вполне благополучные люди. Например, еще во время кратковременных декабрьских морозов на улице нашли известного ученого, создателя рейтинговой системы в шахматах Эдуарда Дубова. Ему было 80 лет. Прохожие обнаружили его около метро "Теплый Стан" и вызвали "скорую". Через некоторое время он умер в больнице. А молодой футболист юношеского состава "Локомотива" погиб от холода на юге Москвы - его тело нашли в лесопарке у Борисовских прудов. Еще одного москвича, 29-летнего Дмитрия Ефимова, волонтеры "Лизы Алерт" искали несколько дней после того, как он пропал недалеко от метро "Румянцево". Он как раз жил неподалеку. Тело молодого мужчины нашли в снежном сугробе 15 января. "Дмитрий был директором одной из торговых точек, - сообщили "РГ" в пресс-службе компании "Евросеть". - Мы намерены оказать помощь его родным". Что случилось с каждым из этим людей, сейчас выясняет следствие.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп признал лидера оппозиции Венесуэлы временным президентом
Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября