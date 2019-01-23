Собянин: Театр "Школа современной пьесы" вернулся после капремонта на родную сцену

Один из самых известных московских театров "Школа современной пьесы" вернулся на родную сцену после шестилетних скитаний. На Неглинной, 29 вновь открылось восстановленное после пожара здание-памятник, где уже 25 января артисты дадут первый "домашний" спектакль. "Театр в буквальном смысле возродился из пепла", - сказал мэр Сергей Собянин на встрече с творческим коллективом.

Пастельно-голубое здание в районе Трубной площади было построено еще в начале XIX века, но особую известность приобрело в 1860-х, после глобальной реконструкции. Интерьеры даже для того времени стали изысканными: множество зеркал, позолоченные украшения стен, скульптуры ангелов под потолком. Здесь открыли ресторан "Эрмитаж", который славился прихотливыми закусками, почетными гостями и легендами. Основал его самый известный московский повар Люсьен Оливье. Говорят, тут он и изобрел свой популярный салат. Много писал про этот дом Владимир Гиляровский. Иной раз, говорил он, ингредиенты для обедов сюда доставлялись прямо из Европы. Так что "суп прямо на пароходе приехал из Парижа" - не такая уж и большая выдумка литературного хвастуна Хлестакова. И еще, писал Гиляровский, коньяк сюда привозили из погребов короля Людовика XVI.

В советское время ресторан закрыли и отдали здание организации, боровшейся с голодом 1920-х. Потом здесь был Дом крестьянина, издательство "Высшая Школа", а в конце восьмидесятых бывший "Эрмитаж" отдали молодому театру. С первых же дней работы он стал получать не только хорошую прессу, но и благодарных зрителей, следящих за прогрессивным искусством. Здесь играли Альберт Филозов, Любовь Полищук, десятки других выдающихся артистов. В 2000-е труппа стала мечтать о реконструкции. Для постановок по-настоящему современных была нужна новая сцена с быстрой сменой декораций, с возможностью подстроиться под любое место действия. Но в ноябре 2013 года в доме-памятнике, произошел пожар. Огонь практически полностью уничтожил интерьеры залов и вход. Артисты были вынуждены покинуть родной дом и давать спектакли на разных сценах.

Реконструкция шла тяжело, многие элементы приходилось воссоздавать с исторической достоверностью. Кроме того, в интерьеры XIX века нужно было вписать современное театральное оборудование. Художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз уверен: теперь все готово к новой эпохе.

"Мы откроемся 25 января, дадим спектакль в необычном формате. В программке так и указано: работаем до последнего зрителя", - открыл одну из деталей Райхельгауз. Жанр постановки "Труба зовет" заявлен как гала-импровизация. Будет звучать много стихов, экспромтов. Зрители смогут не просто наблюдать за действием, а даже участвовать в нем. Зал и сцена ничем не будут разделены - это единое пространство. В спектакле заняты Александр Галибин, Анастасия Спектор, Вадим Колганов и другие выдающиеся артисты. Постановку-открытие специально готовят именно к 25 января. Это - Татьянин день, а его московский свет традиционно встречал в "Эрмитаже".

Мэр Сергей Собянин отметил, что "Школа современной пьесы" возвращается на Неглинную в начале Года театра в России. А в общей сложности за последнее десятилетие в столице были реконструированы и обновлены две трети городских театров. "Театральная жизнь Москвы переживает ренессанс, - сказал Собянин. - Постановки даются уже и на открытых сценах на столичных площадях. Количество зрителей наших театров увеличилось на 70 процентов". В Год театра аудитория будет еще больше. Столичным театрам по решению мэра выделен грант 700 миллионов рублей. Большая часть этих средств пойдет на создание новых постановок.