Новости

В армию не берут 135 тысяч призывников из-за ожирения 20:12
Болгария лишила гражданства сооснователя Yota Сергея Адоньева 19:48
Boeing успешно провел испытания летающего "электрокара" 19:46
Меркель раскритиковала Британию за Brexit 19:41
Скончался Пулитцеровский лауреат писатель Рассел Бейкер 19:37
Цены на яйца за неделю снизились 19:08
До минус 28 градусов похолодает к концу недели в центре России 19:07
В Крыму суд арестовал участника украинского вооруженного батальона 18:50
Московский омбудсмен посетила арестованных украинских моряков 18:37
Самодурова: буду и дальше доказывать, что достойна высоких оценок 18:34
Avito обвинил Auto.ru в краже объявлений 18:25
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью турецких моряков в Черном море 18:21
Молодого Тони Сопрано в приквеле "Сопрано" сыграет сын Гандольфини 18:15
Появились новые фото со съемок сериала "Зулейха открывает глаза" 18:15
СК назвал причину обыска в полиции Чехова 18:14
Турция реанимирует американские танки M60 18:14
В Петербурге диспетчера обвинили в гибели людей при прорыве труб 18:07
МИД: Нидерланды могут пытаться скрыть данные по делу малайзийского Boeing 17:57
Поздняков: ОКР приветствует решение исполкома ВАДА 17:56
В Египте полностью восстановили "проклятую" гробницу Тутанхамона 17:47
Обвиняемый в угоне самолета заявил о причастности к терактам 11 сентября 17:41
МЧС показало видео горящих в Черном море судов 17:37
Блокадникам из Подмосковья выплатят по 10 тысяч рублей 17:35
Минск готов помочь в модернизации инфраструктуры Новосибирска 17:20
В Карелию придут аномальные морозы 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 19:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напал с ножом

За нападение на пассажиров в метро арестован подозреваемый
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(7772)
Суд в Москве выдал санкцию на арест мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров метрополитена.

Как сообщила "РГ" официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел в вагоне поезда на Люблинско-Дмитровской линии, на станции метро "Трубная". Драка в вагоне произошла из-за того, что двое пассажиров держали двери на одной из станций. Это не понравилось 60-летней пенсионерке. Она сделала хулиганам замечание. За нее заступились ехавшие в том же вагоне мужчины 35 и 54 лет. Началась ссора. Один из нападавших в драке нанес двум пассажирам ножевые ранения. Пострадавшие были доставлены в одну из городских клинических больниц.

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в Китае

О конфликте сообщили машинисту по экстренной связи. Благодаря этому хулиганов удалось быстро задержать. Полицейские вывели их из поезда на "Трубной". Против них возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство - статьи 111 и 213 УК РФ.

Между тем суд в столице недавно приговорил 25-летнего Евгения Соколова к 17 годам заключения за поножовщину в метро.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны показало ракету 9М729, которая так не устраивает США
ФСБ показала видео задержания боевика украинского батальона в Крыму
МИД: Нидерланды могут пытаться скрыть данные по делу малайзийского Boeing
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах
Названы крупнейшие регионы-должники за газ