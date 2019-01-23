Суд в Москве выдал санкцию на арест мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров метрополитена.

Как сообщила "РГ" официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел в вагоне поезда на Люблинско-Дмитровской линии, на станции метро "Трубная". Драка в вагоне произошла из-за того, что двое пассажиров держали двери на одной из станций. Это не понравилось 60-летней пенсионерке. Она сделала хулиганам замечание. За нее заступились ехавшие в том же вагоне мужчины 35 и 54 лет. Началась ссора. Один из нападавших в драке нанес двум пассажирам ножевые ранения. Пострадавшие были доставлены в одну из городских клинических больниц.

О конфликте сообщили машинисту по экстренной связи. Благодаря этому хулиганов удалось быстро задержать. Полицейские вывели их из поезда на "Трубной". Против них возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений и хулиганство - статьи 111 и 213 УК РФ.

Между тем суд в столице недавно приговорил 25-летнего Евгения Соколова к 17 годам заключения за поножовщину в метро.