Под Тверью "скорая" час ехала к попавшему в ДТП мальчику

Тверские следователи начали проверку информации о скорой помощи, которую ждали больше часа на месте ДТП для оказания помощи 14-летнему школьнику.

По информации регионального УГИБДД, 22 января на трассе Тверь - Бежецк в деревне Змеево Калининского района автомобиль Renault Duster сбил подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчика с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга госпитализировали в больницу.

Однако, как позднее рассказали очевидцы, вызванную на место аварии машину скорой помощи пришлось ждать больше шестидесяти минут.

- По факту, изложенному в СМИ, Калининский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку, - рассказали в региональном СК.

Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, о которых шла речь в сообщении.