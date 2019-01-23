В Чехове прошли обыски у начальника полиции

В подмосковном Чехове в кабинете начальника местного управления МВД прошли обыски. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела по статье 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий". Дело ведет Следственный комитет. По предварительным данным, речь может идти о массовой фальсификации доказательств в чеховской полиции. Во время обыска были изъяты документы и другие важные материалы.

По этому делу сейчас допрашивают руководителя городского УМВД и нескольких его подчиненных. Есть вероятность, что некоторых действующих сотрудников полиции могут задержать.