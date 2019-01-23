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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Болезнь с историей

В Институте Склифосовского заработала система ЕМИАС
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 14(7772)
В Институте скорой помощи им. Склифосовского начала работать единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), которой уже пользуются все поликлиники, подведомственные столичному депздраву. Это первый московский стационар, где теперь у врачей есть возможность буквально за пару минут узнать историю болезни пациента, даже если его привезли без сознания. Как медики оценили работу этой электронной базы данных и что она дает пациентам, узнавал обозреватель "РГ".

ЕМИАС в Склифе действует всего пару недель, но врачи уже успели заметить ее преимущества. "Наш институт - пилотная площадка для внедрения этой системы в стационарах города. Благодаря ей все данные пациентов собираются в единую историю болезней. Так выстраивается связь между стационаром и поликлиникой", - рассказал директор института Сергей Петриков. Он отметил, что если раньше на первичное обследование пациента уходило больше часа, то теперь хватает 45-50 минут, так как у врача уже заранее есть все данные.

В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками

ЕМИАС может, без преувеличения, спасать жизни. Несколько дней назад в клинику с инфарктом попал пенсионер Михаил Фадеев. Почувствовал на улице острую боль в груди, головокружение. Вызвать неотложку он не смог - помогли прохожие. Медицинских документов у него с собой не было. "Поступил в очень тяжелом состоянии и рассказать о себе ничего не мог. Но уже через несколько минут после начала реанимации у врачей была вся история болезни. В таких случаях очень важно знать, повторный это инфаркт или нет", - рассказала врач-кардиолог НИИ им. Склифосовского Нина Мурадян. - Сейчас Михаил идет на поправку, через пару дней его выпишут".

ЕМИАС будет снабжать информацией не только стационары, но и поликлиники

Зимой эта система очень востребована еще и из-за частых травм от падений на льду. Сейчас в Склифе большой поток пациентов с переломами - сезон гололеда. За день может поступить 40-50 человек. Но ведь такая травма всегда внезапна. У пострадавших стресс, они не всегда могут внятно рассказать о своих заболеваниях. А ЕМИАС дает полный объем амбулаторно-поликлинической информации по каждому москвичу. "Например, накануне к нам привезли мужчину в состоянии алкогольного опьянения с травмой после падения на улице. Объяснить, были ли у него раньше проблемы со здоровьем, он не мог. Благодаря системе мы узнали, что у пациента уже была черепно-мозговая травма, и это помогло оказать помощь более правильно и квалифицированно", - рассказал врач-травматолог Сергей Кейлин.

Фото: depositphotos.com
У московских поликлиник стало проще припарковаться

ЕМИАС будет снабжать информацией не только стационары, но и поликлиники. Это тоже важно. "Врач сможет зайти в программу и посмотреть, как лечили пациента в стационаре, просмотреть все исследования, выполненные там", - отметил Петриков. А уже к лету в НИИ скорой помощи для родственников пациентов установят информационные табло в приемном отделении. Когда их близких будут оперировать или проводить какие-то медицинские процедуры, они узнают об этом по коротким отчетам на экране. Все данные будут поступать как раз из системы ЕМИАС. "Например, если пациенту назначили УЗИ, то эта информация сразу окажется в системе. Родственники смогут это увидеть на табло и узнать, когда врачи начнут делать процедуру", - пояснил директор Склифа. Врачебная тайна при этом не будет раскрыта посторонним - каждой фамилии присвоят номер, по которому родственники узнают своего близкого на табло.
Стационар Склифа - первая тестовая площадка для ЕМИАС. В феврале планируется запустить базу и в реанимационном отделении.

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