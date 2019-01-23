В Московском зоопарке родился первый детеныш в 2019 году

Первый малыш появился на свет в новом году в Московском зоопарке. Пополнение произошло в семье мексиканских ядозубов.

Как рассказали в зоопарке, получить потомство удалось благодаря подобранным условиям содержания, рациону и режиму кормления. Последний раз ядозубы становились родителями больше трех лет назад.

- Размножение этого вида в неволе имеет большую ценность для всего зоопарковского сообщества, - цитирует официальный сайт мэра Москвы слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В настоящее время посетители детеныша увидеть не могут - он находится в неэкспозиционном помещении, за ним наблюдают специалисты. Впоследствии на ядозуба можно будет посмотреть в павильоне "Террариум".

Кстати, ядозубы получили свое название из-за нижних зубов - они ядовиты: яд вырабатывают железы, которые расположены под нижней челюстью. Эта рептилия занесена в Международную Красную книгу.

В прошлом году в зоопарке появились более 800 детенышей.