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23.01.2019 09:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Московском зоопарке родился первый детеныш в 2019 году

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Первый малыш появился на свет в новом году в Московском зоопарке. Пополнение произошло в семье мексиканских ядозубов.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Как рассказали в зоопарке, получить потомство удалось благодаря подобранным условиям содержания, рациону и режиму кормления. Последний раз ядозубы становились родителями больше трех лет назад.

- Размножение этого вида в неволе имеет большую ценность для всего зоопарковского сообщества, - цитирует официальный сайт мэра Москвы слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В настоящее время посетители детеныша увидеть не могут - он находится в неэкспозиционном помещении, за ним наблюдают специалисты. Впоследствии на ядозуба можно будет посмотреть в павильоне "Террариум".

Кстати, ядозубы получили свое название из-за нижних зубов - они ядовиты: яд вырабатывают железы, которые расположены под нижней челюстью. Эта рептилия занесена в Международную Красную книгу.

В прошлом году в зоопарке появились более 800 детенышей.

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