В Москве появились автобусы с кнопками открывания дверей

В новых столичных автобусах Мосгортранс начал постепенно активировать кнопки адресного открывания дверей. Они нужны для сохранения тепла зимой, прохлады летом.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании-перевозчика, сейчас кнопки стоят в 600 автобусах, во всех новых, поступающих в парки, они также есть. Кроме того, в столице двери в наземном транспорте открываются в новых трамваях "Витязь", а также в электробусах.

Напомним, впервые транспорт с адресным открытием дверей в Москве появился на Московском центральном кольце - такие кнопки есть во всех "Ласточках", курсирующих на МЦК. Также их подключили в поездах "Москва", курсирующих по большей частью открытой Филевской линии метро, сейчас ветка полностью укомплектована такими составами.