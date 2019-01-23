В небе над Москвой появилось гало

Утром в среду в небе над Москвой и рядом районов Подмосковья тысячи жителей увидели гало. Это завораживающее оптическое явление, по виду напоминающее огромный круг рядом с Солнцем.

Как отметили в Гидрометцентре РФ, появление гало связано с антициклоном, который пришел в столичный регион. Круги появляются за счет того, что солнечный свет отражается и преломляется в ледяных кристаллах облаков. Гало прекрасно видно, поскольку в Москве стоит морозная ясная погода.

Кстати, мороз продолжит укрепляться. Предстоящей ночью в городе ожидается до минус 25. Днем в четверг столбики термометров покажут минус 11. Постепенное потепление придет только в субботу.