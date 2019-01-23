Новости

В Петербурге произошел пожар в технологическом институте 11:04
В Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов 11:02
В Черном море возобновили поиск моряков с горящих судов 10:52
Британский фермер признался в подделке "Стоунхенджа" 10:45
Ученые обнаружили ранее неизвестные кровеносные сосуды 10:42
Видео: Автоледи не заметила, как из машины выпал ребенок 10:42
Замкнутый, но безобидный: Соседи рассказали о характере угонщика Boeing 10:32
Ученые назвали точный объем оползня в Хабаровском крае 10:28
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек 10:24
В Якутии погиб водитель загоревшегося бензовоза 10:22
Крымская хоккеистка победила на турнире в США в составе сборной РФ 10:19
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета 10:18
Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки 10:00
В Самаре из-за ЧП на теплотрассе отменены занятия в 11 школах 10:00
Эксперта в Приморье смущает аргументация переселения тигра Амура 09:59
Смоленские школьницы унизили и избили одноклассницу 09:51
В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак 09:47
Экипаж рейса Сургут-Москва: Угонщик не был пьян и угрожал применить оружие 09:47
Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях 09:46
В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона 09:45
Названы риски для мозга в случае отказа писать руками 09:39
В Московском зоопарке родился первый детеныш в 2019 году 09:35
Загоревшиеся в Черном море танкеры находились под санкциями США 09:32
Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко 09:25
Экипаж: Мужчина, пытавшийся угнать самолет, не казался пьяным 09:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 09:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эксперта в Приморье смущает аргументация переселения тигра Амура

Текст: Ольга Журман
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Знаменитого тигра Амура из Приморского сафари-парка, скорее всего, не могли исключить из программы по размножению вида, считает генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Амура могут отправить на Кубань: как решится судьба известного тигра

О выводе Амура из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра объявил директор приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев. По его словам, инициатива принадлежит директору КГБУК "Зоосад "Приамурский" имени В.П. Сысоева", в оперативном ведении которого находится животное. Это сделано для того, чтобы передать Амура, который живет в приморском сафари-парке, кубанскому зоосаду. Там, по словам Мезенцева, Амура посадят в клетку, в то время как сейчас животное живет в просторном вольере.

По мнению Сергея Арамилева, исключение животных из программы по размножению происходит, если у зверя неправильный генетический статус или он не может размножаться. Но с Амуром в этом смысле все в порядке. При этом специалист признает, что передавать животных между зоопарками - нормальная практика.

Программу по размножению курирует Московский зоопарк.

- Стоит уточнить позицию Московского зоопарка - только они могут сказать, исключался тигр из программы или нет, - сказал Арамилев агентству.

Справка "РГ"

Тигр Амур известен дружбой с козлом Тимуром. За нетипичным поведением двух животных пару лет назад следил едва ли не весь мир.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владельцам электроплит могут отменить льготы на электричество
Кабмин ограничил уровень зарплат в подведомственных учреждениях
Патриарх Иерусалимский принял верующих УПЦ вместо Порошенко
Австрия: "Северный поток-2" будет запущен вопреки давлению США
В Твери устранена авария, оставившая без тепла 16,7 тысячи человек