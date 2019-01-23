Эксперта в Приморье смущает аргументация переселения тигра Амура

Знаменитого тигра Амура из Приморского сафари-парка, скорее всего, не могли исключить из программы по размножению вида, считает генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Об этом сообщает РИА Новости.

О выводе Амура из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра объявил директор приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев. По его словам, инициатива принадлежит директору КГБУК "Зоосад "Приамурский" имени В.П. Сысоева", в оперативном ведении которого находится животное. Это сделано для того, чтобы передать Амура, который живет в приморском сафари-парке, кубанскому зоосаду. Там, по словам Мезенцева, Амура посадят в клетку, в то время как сейчас животное живет в просторном вольере.

По мнению Сергея Арамилева, исключение животных из программы по размножению происходит, если у зверя неправильный генетический статус или он не может размножаться. Но с Амуром в этом смысле все в порядке. При этом специалист признает, что передавать животных между зоопарками - нормальная практика.

Программу по размножению курирует Московский зоопарк.

- Стоит уточнить позицию Московского зоопарка - только они могут сказать, исключался тигр из программы или нет, - сказал Арамилев агентству.

Справка "РГ"

Тигр Амур известен дружбой с козлом Тимуром. За нетипичным поведением двух животных пару лет назад следил едва ли не весь мир.