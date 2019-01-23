Из школ и торговых центров Владивостока эвакуированы люди

Утром в среду неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах, школах Владивостока и здании администрации Приморского края, сообщает Интерфакс.

Правоохранительные органы проводят проверки. Для этого людей эвакуируют из зданий. Однако подтверждением этой информации из официальных органов агентство не располагает.

Между тем накануне появилась серия сообщений о "минировании" 15-ти зданий в Петропавловске-Камчатском. Проверки объектов проводились в течение всего дня. В итоге информация не подтвердилась.

Подобная ситуация уже случалась на Камчатке в декабре 2017 года.