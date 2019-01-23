Осужден создавший систему слежения за погранкораблями житель Камчатки

Житель Петропавловска-Камчатского осужден за создание схемы слежения за передвижением пограничных сторожевых кораблей. Полученную информацию он хотел продавать браконьерам, сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ.

"Злоумышленник привлечен к уголовной ответственности за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, с помощью технических средств для негласного получения информации", - цитирует РИА Новости сообщение регионального УФСБ.

Мужчину задержали с поличным сотрудники краевого управления ФСБ и погруправления ФСБ России по восточному арктическому району в мае 2016 года.

Ему назначено наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.