Ученые назвали точный объем оползня в Хабаровском крае

Объем грунта, сошедшего с сопки в районе реки Бурея в Верхнебуреинском районе, оказался на 10 миллионов кубических метров меньше, чем предполагалось изначально.

Заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Алексей Махинов сообщил ТАСС, что, согласно последним исследованиям, длина оползня - 800 метров от края до края, высота - от 7,5 до 46 метров, а общий объем - 24,5 миллиона кубометров. До этого объем оценивали приблизительно в 34 миллиона кубометров.

Эксперт отметил, что объем надводной части оползня больше 4,5 миллиона кубометров, а его основная часть скрыта под водой. Махинов считает, что риск подтопления близлежащих населенных пунктов сохранится даже после проведения взрывных работ, которыми сейчас занимаются военные, чтобы создать проран в теле образовавшейся природной плотины. Кроме того, ученый опасается, что во время подрывов может окончательно обрушиться сопка, а также могут обвалиться ближайшие скальные выступы.

Спецоперацию по расчистке территории военные начали накануне. Потратив на взрывы 10 тонн тротила, они смогли образовать первую пробоину в заторе. Новых обрушений это пока не вызвало.

Напомним, оползень на Бурее назвали одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Скальная порода создала перемычку на реке. Из-за этого возникла разница в уровнях воды между верхней и нижней частями водоема, а подо льдом образовались опасные пустоты. Любые перемещения здесь стали опасны. В связи с этим по всей территории Хабаровского края, а также в Бурейском районе Амурской области ввели режим ЧС.