"Уроком авторитетов" в школе Приморья заинтересовались следователи

В Приморском крае началась доследственная проверка по факту проведения урока перед школьниками в грубой форме. Ранее сообщалось, что занятие якобы провели местные криминальные авторитеты.

Как пояснили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю, мероприятие проводится по сообщениям в средствах массовой информации.

Так, будут проверены сведения о том, что в селе Первомайское Михайловского района в актовом зале школы четверо мужчин в грубой форме провели урок перед мальчиками - учениками 5-7 классов.

"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверочных действий будет принято процессуальное решение", - добавили в СУ СК.

Оценку инциденту даст и уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Анна Личковаха.

"Проверка уже начата. Подключены все, прежде всего органы внутренних дел. Безусловно, этот факт без моего внимания, оценки не останется", - сказала Личковаха агентству РИА Новости.

Напомним, что ранее проверку также начала прокуратура региона.