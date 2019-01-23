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23.01.2019 16:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Уроком авторитетов" в школе Приморья заинтересовались следователи

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Приморском крае началась доследственная проверка по факту проведения урока перед школьниками в грубой форме. Ранее сообщалось, что занятие якобы провели местные криминальные авторитеты.

Как пояснили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Приморскому краю, мероприятие проводится по сообщениям в средствах массовой информации.

Фото: iStock
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Так, будут проверены сведения о том, что в селе Первомайское Михайловского района в актовом зале школы четверо мужчин в грубой форме провели урок перед мальчиками - учениками 5-7 классов.

"Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверочных действий будет принято процессуальное решение", - добавили в СУ СК.

Оценку инциденту даст и уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Анна Личковаха.

"Проверка уже начата. Подключены все, прежде всего органы внутренних дел. Безусловно, этот факт без моего внимания, оценки не останется", - сказала Личковаха агентству РИА Новости.

Напомним, что ранее проверку также начала прокуратура региона.

Общество Образование Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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