В Приморье прокуратура проверит "урок авторитетов" в школе

В Приморском крае прокуратура организовала проверку по сообщениям местных СМИ и интернет-ресурсов о том, что в одной из школ урок якобы провели криминальные авторитеты.

Как сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник прокурора края Елена Телегина, проверка коснется "исполнения требований законодательства об образовании".

Сообщалось, что инцидент произошел в одной из сельских школ Михайловского района. Якобы местные криминальные авторитеты рассказали мальчикам из 5-7 классов о том, "как жить по понятиям".

На одном из интернет-форумов говорится, что "урок" был проведен с ведома руководства школы. Прокурорские работники проверят, так ли это и были ли нарушены права учащихся.