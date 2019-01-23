Владивосток "заминировали" хулиганы

В администрации Приморского края предположили, что информацию о заминированных зданиях во Владивостоке распространили хулиганы. Как сообщает сайт ведомства со ссылкой на краевой департамент по координации правоохранительной деятельности, такие письма получили сразу несколько социальных учреждений и ведомств края.

"Требования никакие не выдвигались. Есть основания полагать, что действовали авторы сообщений из хулиганских побуждений", - отметил директор департамента Павел Мезенин.

"Заминировали" несколько школ, больниц, торговых центров и ведомств, а также краевую администрацию. Из всех зданий эвакуировали людей. Но информация о бомбах не подтвердилась.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, сейчас личности "шутников" устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Согласно ей, виновные могут получить до трех лет лишения свободы.

Напомним, накануне сообщения о "минировании" поступили на электронную почту нескольких социально значимых учреждений Петропавловска-Камчатского. Были проверены 15 зданий. Взрывчатки там не нашли.

Подобная ситуация уже случалась на Камчатке в декабре 2017 года.