Все школы Якутска закрыли на неделю из-за гриппа

Решением санитарно-противоэпидемической комиссии Якутска с 23 января по 1 февраля включительно приостановлен учебный процесс для учащихся 1 - 11 классов во всех школах города.

Ограничение распространяется также на учреждения дополнительного образования и проведение внешкольных мероприятий.

Как отмечают в пресс-службе мэрии Якутска, введение карантина вызвано напряженной ситуацией по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наблюдается сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых с превышением допустимых эпидемических порогов.

Решение о продлении или отмене карантина будет принято на следующем заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, которое состоится 1 февраля.

Тем временем

По решению администрации Улан-Удэ во всех школах города карантин введен с 24 по 30 января. Ранее занятия здесь были отменены в девяти учебных заведениях, где эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 30 процентов.