Жителя Колымы осудили за поджог друга в гараже

К году и шести месяцам исправительных работ приговорил Хасынский районный суд 19-летнего жителя поселка Талая за причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Молодого человека признали виновным в том, что он случайно сжег своего знакомого.

Как выяснили следователи, трагедия случилась 13 июня прошлого года. Двое парней находились в гараже. 17-летний мальчишка случайно разлил бензин и часть топлива оказалась на одежде его друга.

"Осужденный, решив проучить и напугать приятеля, поджег зажигалкой разлившийся на полу бензин", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Магаданской области.

Мгновенно загорелись пол, предметы вокруг и одежда на младшем из товарищей. Спасти парня не удалось, он погиб на месте от термических ожогов.

Приговор суда пока не вступил в силу.