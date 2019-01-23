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23.01.2019 05:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Колымы осудили за поджог друга в гараже

Текст: Дина Непомнящая

К году и шести месяцам исправительных работ приговорил Хасынский районный суд 19-летнего жителя поселка Талая за причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Молодого человека признали виновным в том, что он случайно сжег своего знакомого.

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Как выяснили следователи, трагедия случилась 13 июня прошлого года. Двое парней находились в гараже. 17-летний мальчишка случайно разлил бензин и часть топлива оказалась на одежде его друга.

"Осужденный, решив проучить и напугать приятеля, поджег зажигалкой разлившийся на полу бензин", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Магаданской области.

Мгновенно загорелись пол, предметы вокруг и одежда на младшем из товарищей. Спасти парня не удалось, он погиб на месте от термических ожогов.

Приговор суда пока не вступил в силу.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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